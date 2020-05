OVERZICHT. Fase 2 van de versoepeling kan van start: dit betekent het voor u TT

13 mei 2020

13u45 452 De Nationale Veiligheidsraad heeft officieel groen licht gegeven voor fase 2 van de versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf volgende week maandag, 18 mei. We gieten de genomen beslissingen in een overzicht.



Veel maatregelen die vanmiddag zijn goedgekeurd, waren al bekend, maar met de gunstig evoluerende coronacijfers is er dus ook officieel groen licht gegeven. Belangrijk is te benadrukken dat de onderstaande versoepelingen de enige zijn die tot 8 juni toegestaan zullen worden. Verdere maatregelen zijn pas voor daarna.

Contactberoepen

Kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen zoals tatoeëerders mogen maandag opnieuw de deuren openen, maar enkel op afspraak. Er komen wel strenge veiligheidsvoorschriften. Zo moeten kappers én klanten een mondmasker dragen en moet er voldoende afstand tussen de klanten onderling voorzien worden, zowel tijdens het wachten als tijdens de behandeling. Voor kappers moet er tien vierkante meter voorzien zijn per klant. Ook mogen er bijvoorbeeld plexiwanden tussen klanten geplaatst worden.

Prostituees en sekswerkers mogen nog niet opnieuw opstarten.

Markten

Ook de reguliere markten in open lucht kunnen maandag weer plaatsvinden, als het stads- of gemeentebestuur dat tenminste toelaat. Er is een maximum van 50 kramen, er mag geen eten of drinken geconsumeerd worden en er moet een wandelrichting aangegeven worden. De lokale overheden zullen de markten bovendien zo moeten organiseren dat ze kunnen tellen hoeveel bezoekers er aanwezig zijn, via een beperkt aantal in- en uitgangen.

Marktkramers en personeel moeten een mondmasker dragen, voor klanten worden mondmaskers ‘sterk aanbevolen’.

Niet-reguliere markten, zoals een rommelmarkt, vallen onder de categorie 'evenementen' en blijven voorlopig verboden.

Sport

De sporttrainingen en lessen in open lucht in clubverband kunnen hervat worden vanaf maandag, met maximaal 20 personen en mits de nodige afstandsregels. Een coach moet daarbij aanwezig zijn. Sportclubs moeten de nodige maatregelen nemen vooraleer ze opnieuw de deuren mogen openen. Cafetaria’s blijven gesloten, ook wedstrijden mogen nog niet doorgaan.

Sporten in groep zonder coach mag dus nog niet, ook niet voor kinderen. Wielrenners mogen dus nog niet in groep opnieuw de baan op zonder begeleider. Ook sporten binnen zoals zwemmen blijven verboden. Uiteraard mag iedereen blijven sporten met maximaal twee andere personen, op veilige afstand.

Begrafenissen en huwelijken

Er komen ook wijzigingen in de regeling rond huwelijken. Daar mogen vanaf maandag maximaal 30 personen op aanwezig zijn. Sinds vorige week mochten naast de getuigen al de ouders van beide partners weer bij het huwelijk aanwezig zijn. Recepties na het huwelijk blijven echter verboden.

Ook voor begrafenissen en crematies verhoogt het maximale aantal aanwezigen van 15 tot 30, als de fysieke afstand van 1,5 meter tussen personen wordt gerespecteerd en zonder blootstelling van het lichaam. Koffietafels blijven verboden.

Musea en dierentuinen

De musea en culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen gaan maandag opnieuw open via online of telefonische reservatie. Ook moet er vermeden worden dat er te veel mensen op een kleine oppervlakte aanwezig zijn. Bibliotheken blijven open onder dezelfde voorwaarden.

Ook dierentuinen en -parken mogen opnieuw openen, enkel via online of telefonische reservatie. Cafetaria’s en restaurants blijven gesloten. De Antwerpse Zoo en dierenpark Planckendael openen maandag dan ook opnieuw de deuren, tot 1 juni wel enkel voor abonnees. Reservatie kan vanaf nu vrijdag. Beide dierenparken nemen nog andere maatregelen: zo wordt een mondmasker voor bezoekers ouder dan 12 jaar verplicht in gebouwen, toiletten, bij take-away en overal waar de 1,5 meter-regel niet kan worden toegepast. Ook is er soms eenrichtingsverkeer, zijn de speelzones niet toegankelijk en is er voorlopig geen animatie zoals voederbabbels.

Onderwijs

In het onderwijs blijven de al besliste stappen gelden, met vanaf vrijdag een gedeeltelijke opening in een aantal leerjaren (eerste, tweede en zesde leerjaar in het lager onderwijs, en eerste en zesde/zevende middelbaar). Vanaf 29 mei mogen dan, na een evaluatie van de eerste heropening, ook het tweede en vierde middelbaar mogelijk opnieuw open. Er is nog geen beslissing over de andere leerjaren.

Er is ook nog geen duidelijkheid over de kleuterscholen. Op pedagogisch vlak is het kleuteronderwijs minder belangrijk dan bijvoorbeeld het eerste, tweede en zesde leerjaar, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Gisteren paste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ook de regels aan voor de kleuteropvang. Zo mogen scholen tot twintig kleuters in één ruimte opvangen, is een anderhalve meter afstand niet nodig en moeten de kleuterbegeleiders enkel een mondmasker dragen als ze in contact komen met andere volwassenen.

Wat is nog niet beslist?

De premier gaf geen verdere details over de tweedeverblijven, zoals aan de kust. Daar blijft dus de vooropgestelde datum van 8 juni van kracht. Voorlopig blijven de grenzen met het buitenland ook gesloten. Op werkvlak blijft het algemene principe van telewerk de norm waar dat kan.

Er is nog geen beslissing genomen over de hervatting van de sportcompetities, toerisme, het openen van de horeca, zomerstages en jeugdkampen, en grote evenementen.

Alle evenementen, van sportieve, culturele, toeristische en recreatieve aard blijven sowieso al minstens tot en met 30 juni verboden. Denk aan theatervoorstellingen en concerten. Ook op volgende versoepelingen voor sociale activiteiten is het nog wachten.

De volgende stap in de afbouw is sowieso pas voor na 8 juni. Tot die datum komen er dus geen verdere versoepelingen meer.

Nog vragen over de nieuwe maatregelen? Je kan ze ons hier stellen.