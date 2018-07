OVERZICHT. Drie maanden tot verkiezingsdag: dit zijn de lijsttrekkers in uw district TT

06u00 1 Nog exact drie maanden, en u mag - of beter gezegd, moet - weer naar de stembus. Op 14 oktober dingen tientallen partijen - nationale en lokale - naar uw stem in de 308 Vlaamse gemeenten. In Antwerpen mogen de inwoners ook stemmen in een van de negen districten. Benieuwd wie de lijsttrekkers in uw district zijn? Ontdek het op onze interactieve kaart en tabel.

Beweeg met je muis over het district van je keuze, of tik er in de mobiele versie met je vinger op. Het kan even duren voor de kaart inlaadt. Nog lang niet alle lijsten en lijsttrekkers zijn bekend en de kaart wordt continu bijgewerkt. Foutje gezien of een opmerking? Stuur een bericht naar lijsttrekkers2018@hln.be

De kleur van de kaart komt overeen met de grootste partij van de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2012. Die verkiezingen hertekenden het lokale politieke landschap vooral door de opkomst van N-VA (in het geel), al bleef CD&V de lokale partij bij uitstek (in het oranje). De christendemocraten leveren vandaag 137 burgemeesters, en zitten in 215 van de 308 Vlaamse gemeenten in de meerderheid.

Op 14 oktober wordt er in heel het land gestemd voor nieuwe gemeente- en provincieraden. Het gaat om 308 Vlaamse gemeenten, de 19 Brusselse gemeenten en 262 gemeenten in Wallonië, samen met tien provincieraden. Het aantal provincieraadsleden wordt trouwens gehalveerd van 351 naar 175. Antwerpenaren mogen ook nog vertegenwoordigers aanduiden voor een van de negen districten waarin ze wonen.

