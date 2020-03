OVERZICHT. Dodental stijgt naar 431, meer dan 4.000 patiënten opgenomen in ziekenhuis ttr

29 maart 2020

11u19 24 Er zijn de afgelopen 24 uur 78 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal op 431 doden brengt. Er werden ook 1.702 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat heeft Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt, gemeld. Er liggen momenteel 4.138 patiënten in het ziekenhuis, gisteren werden 629 nieuwe patiënten opgenomen. Op intensieve zorg liggen 867 personen.

Het totaal aantal bevestigde besmette personen in ons landt overschrijdt voor het eerst de 10.000. In totaal zijn er nu 10.836 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

Steeds meer mensen komen ook in het ziekenhuis terecht: gisteren werden zo 629 nieuwe patiënten opgenomen, wat het totaal nu op 4.138 bezette bedden in de ziekenhuizen brengt. Een dag eerder werden nog 575 mensen in de ziekenhuizen opgenomen. Er liggen nu 867 mensen op de afdeling intensieve zorgen, tegenover 789 gisteren, een stijging van 78. Een dag eerder ging het nog om een stijging van 99.

Er werden 78 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd, meldde de FOD Volksgezondheid nog, waardoor het totaal nu op 431 komt te liggen. “Het gaat voornamelijk om mensen van hogere leeftijd”, aldus Van Gucht. Gisteren werden 64 nieuwe doden gemeld.

Er werden 1.702 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 906 (53 procent) in Vlaanderen, 691 (41 procent) in Wallonië, en 85 (5 procent) in Brussel. De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 20 gevallen (1 procent).

Per provincie voert Antwerpen de rangschikking aan, met 1.461 bevestigde gevallen. Het minder bevolkte Limburg komt op de tweede plaats, met 1.355 bevestigde besmettingen, gevolgd door West-Vlaanderen (1.234 gevallen) en Luik (1.219) dat sterk stijgt. Vrijdag werden er in Luik 208 gevallen gemeld, maar de gegevens voor Wallonië komen nu met vertraging door.

Sinds 15 maart zijn 1.359 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen, een toename van 296 tegenover het rapport van gisteren.

Deze grafiek toont de evolutie van de coronaverspreiding tot nu toe:

Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers (klik op de tabs om van cijfer te wisselen).

