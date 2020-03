OVERZICHT. Dodelijke slachtoffers coronavirus bijna verdubbeld: van 21 naar 37 - 837 mensen in ziekenhuis - 164 patiënten op intensieve zorgen TT

20 maart 2020

11u11 222 Er zijn de afgelopen 24 uur mensen 16 overleden aan het coronavirus in België, wat het totaal op 37 brengt. Er werden 462 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat heeft Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt, op zijn dagelijkse persconferentie gemeld. Er liggen momenteel 837 patiënten in het ziekenhuis, een stijging van 203. Op intensieve zorgen liggen 164 personen.

In totaal zijn er nu 2.257 gevallen van het coronavirus vastgesteld in België, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting omdat sinds een week enkel nog de echt zieke patiënten worden getest. Maar het cijfer en de sterke stijging maken opnieuw wel duidelijk dat de piek in ons land nog niet bereikt is.

Steeds meer mensen komen ook in het ziekenhuis terecht: gisteren werden zo 203 nieuwe patiënten opgenomen, wat het totaal nu op 837 brengt. 164 mensen liggen op de afdeling intensieve zorgen, tegenover 130 gisteren. 114 mensen worden beademd, een stijging van 26.



Er vielen gisteren 16 doden door het coronavirus, meldde de FOD Volksgezondheid nog, waardoor het totaal nu op 37 komt te liggen.



Wel werden 48 mensen gisteren weer uit het ziekenhuis ontslagen, wat het totaal aantal mensen die het ziekenhuis hebben mogen verlaten, op 204 brengt sinds 13 maart.



Deze grafiek toont de evolutie van de coronaverspreiding tot nu toe:

Onderstaande grafiek toont de dagelijkse verandering van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames (klik op de tabs om van cijfer te wisselen). Te zien is dat er elke dag meer besmettingen en opnames gebeuren dan de dag voordien.

Voorlopig nog voldoende bedden

“De cijfers liggen in de lijn van de verwachtingen”, aldus Van Gucht. “Ze zullen de volgende dagen nog stijgen.” Hij benadrukte op de persconferentie dat de Belgische ziekenhuizen voorlopig de situatie nog de baas kunnen: nog geen tien procent van de 1.900 beschikbare intensieve bedden is op dit moment ingenomen. “België heeft op dat gebied een zekere luxe. Verhoudingsgewijs hebben wij heel wat intensivecarebedden en heel wat beademingsapparatuur”, klonk het. “We weten ook dat onze hospitalen volop aan het werken zijn om indien nodig die capaciteit nog te kunnen opdrijven. Er is op dit moment dus geen tekort aan bedden. We kunnen dit nog aan.”

De capaciteit is er dus nog, maar de FOD Volksgezondheid blijft oproepen de genomen maatregelen strikt op te volgen om dat zo te houden.

Voorts benadrukten de interfederale woordvoerders dat mensen die griepachtige symptomen ontwikkelen of bij wie het coronavirus wordt vastgesteld, niet moeten panikeren. “Het is zo dat het merendeel van de infecties mild verloopt en voor het merendeel van de personen volstaat het om thuis uit te zieken. Het is maar een klein deel van de mensen dat echt complicaties ontwikkelt. Dus er is geen reden tot paniek wanneer u koorts of griepachtige symptomen ontwikkelt”, aldus Van Gucht.

Verspreiding

In Vlaanderen zijn er 302 nieuwe geregistreerde besmettingen bijgekomen, in Wallonië 90 en in Brussel 43. Voor 27 gevallen zijn geen locatiegegevens beschikbaar. De grootste besmettingshaarden bevinden zich in Vlaanderen, Brussel en Henegouwen.

Leeftijd

De grootste groep van bevestigde besmettingen bevindt zich bij mensen die tussen 40 en 49 jaar oud zijn. Ook in de leeftijdscategorieën 50-59 en 30-39 worden veel besmettingen vastgesteld. In die laatste categorie gaat het vooral om vrouwen, bij de oudere mensen boven de 60 jaar gaat het vaker om mannen.

Bij de dodelijke slachtoffers zijn er 2 patiënten in de leeftijdscategorie 45 tot 64 jaar, 23 tussen 65 en 84 jaar, en 12 mensen van 85 jaar of ouder.