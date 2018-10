OVERZICHT. Dit zijn de winnaars in de provinciehoofdsteden Jolien Lelièvre HA

15 oktober 2018

06u43

Bron: VTM NIEUWS 1 In Antwerpen, Brugge, Hasselt en Leuven zijn alle stemmen geteld, alleen in Gent gaan ze nog even door. Bekijk hier nog eens de (voorlopige) uitslagen van de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden.

Antwerpen

In Antwerpen valt de overwinning van N-VA op. De partij van burgemeester Bart De Wever verliest amper 2,4 procent en eindigt zo op 35,3 procent. Groen heeft tijdens deze verkiezingen een enorme sprong van 10,2 procent gemaakt en wordt zo met 18,1 procent de tweede grootste partij in Antwerpen. Sp.a volgt met 11,5 procent.

Vlaams Belang eindigt in Antwerpen met 10,5 procent, gevolgd door PVDA met 8,7 procent. Het CD&V van Kris Peeters haalt 6,8 procent. Open Vld eindigt met 5,6 procent. D-SA haalt 1,7 procent.

Gent

In Gent zijn voorlopig 74 procent van de stemmen geteld (89 van de 91 bureaus). Het kartel van afscheidnemend burgemeester Termont doet het niet zo goed. Sp.a daalt met 12,2 procent, maar blijft wel de grootste. Het Open Vld van Mathias De Clercq claimt met een stijging van 8,9 procent de grote overwinning. De partij haalt 25,4 procent in Gent. Derde partij in Gent is N-VA met 12,3 procent, gevolgd door CD&V met 8,8 procent. Vlaams Belang haalt in Gent 8 procent. PVDA haalt 6,9 procent. DUW.GENT is voorlaatste met 2,1 procent en BE-ONE eindigt met 1 procent.

Brugge

De nieuwe burgemeester Dirk De fauw haalt met zijn partij CD&V 31,9 procent (+5,3 procent) en is zo de grote winnaar in Brugge. De sp.a van Renaat Landuyt wordt afgestraft met een verlies van 7,4 procent. Sp.a blijft wel de tweede grootste partij in Brugge met 19,4 procent. Open Vld plus doet het goed in Brugge en stijgt met 2,3 procent. De partij haalt zo 13,3 procent. Op de vierde plaats staat N-VA met 11,7 procent. Zij moeten een verlies van 8,1 procent slikken. Groen haalt 10,8 procent, gevolgd door Vlaams Belang met 9,2 procent. PVDA (1,8 procent) haalt het nipt van DOE GEWEUNE (1,6 procent).

Leuven

De sp.a van de nieuwe burgemeester Mohamed Ridouani doet het iets minder goed, maar blijft wel de grootste in de Vlaams-Brabantse provinciehoofdstad. De partij verliest 5,5 procent en eindigt met een score van 25,9 procent.

N-VA van Lorin Parys stijgt met 3,2 procent en haalt 22,2 procent, maar maakt geen deel uit van de coalitie. Wie wel deel uitmaakt van die coalitie zijn Groen en CD&V. Groen haalt in Leuven 19,7 procent (+4,2 procent), CD&V 16,1 procent.

Open Vld haalt 6,5 procent, gevolgd door PVDA met 4,6 procent. Vlaams Belang eindigt voorlaatste met 3,6 procent. De kleinste partij in Leuven is Liever Leuven met 1,5 procent.

Hasselt

Steven Vandeput heeft zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe burgemeester van Hasselt. Zijn partij N-VA haalt er 28,7 procent. Rood-Groen Hasselt haalt 25,3 procent en is zo de tweede grootste partij. CD&V, de partij van de vorige burgemeester, maakt een verlies van 1,8 procent en eindigt op 20,9 procent. Open Vld haalt in Hasselt 10,4 procent met Vlaams Belang als achtervolger, zij halen 8,3 procent. PVDA tot slot heeft 6,5 procent.