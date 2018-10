OVERZICHT. Dit zijn de populairste politici van Vlaanderen

Delphine Vandenabeele

15 oktober 2018

09u52

Bron: VTM Nieuws

2

Het is moeilijk om de voorkeurstemmen van de politici van ons land te vergelijken, omdat de ene stad een stuk groter is dan de andere. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de drie politici met de meeste stemmen uit Antwerpen komen: Bart De Wever, Filip Dewinter en Wouter Van Besien.