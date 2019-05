OVERZICHT: Dit zijn de 5 belangrijkste vaststellingen van de dag KVDS

26 mei 2019

Het werd al duidelijk bij het binnensijpelen van de eerste resultaten en de tendens werd in de loop van de dag doorgezet: Vlaams Belang lijkt de grote winnaar te worden van de verkiezingen van vandaag. Ondanks het forse verlies van N-VA op vele plaatsen lijken de Vlaams-nationalisten wel incontournabel te worden voor de vorming van een regering. Dit zijn de vijf belangrijkste vaststellingen van de dag.

1. Vlaams Belang is grote winnaar

Al bij het binnenlopen van de eerste resultaten zette Vlaams Belang een sterk resultaat neer. Als de tendens zich doorzet, zou de partij zelfs de op één na grootste kunnen worden na N-VA. Prognoses op basis van voorlopige resultaten die VUB en KU Leuven maakten, zetten de partij zowel op Vlaams als op federaal niveau op 12,1 procentpunt winst. In het Ninove van Guy D’haeseleer - Oost-Vlaams lijsttrekker voor het Vlaams Parlement - stevent de partij zelfs af op een monsterscore. Na het tellen van 1 kiesbureau klokt de partij af op 46,2 procent.

Vlaams Belangkopstuk Filip DewInter is duidelijk: “Vandaag moet het cordon sanitaire sneuvelen.” Opmerkelijk: ook bij andere partijen gaan daar stemmen voor op. Onder meer Jean-Marie Dedecker – die als onafhankelijke op de N-VA-lijst staat en ook Luk Van Biesen en Eddy De Block – broer van Maggie De Block – bij Open Vld stelden het cordon vandaag in vraag. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is alvast niet aan boord: “Besturen met Vlaams belang: gisteren niet, vandaag niet, morgen niet. Nooit”, deelde ze op Twitter.

2. De grote doorbraak van Groen blijft uit

Het succes van de klimaatmarsen deed Groen de wind in de zeilen krijgen, maar de partij heeft dat voorlopig niet kunnen verzilveren in de mate dat ze het wilde. Volgens de eerste resultaten gaat ze licht vooruit, maar een echte groene golf lijkt uit te blijven. De prognose van de VUB en KU Leuven laten de partij op Vlaams niveau 1,3 procent stijgen en op federaal niveau 1,5 procent. Opvallend: Groen doet het wel goed in een aantal grote steden, zoals Gent, Leuven en Antwerpen.

3. N-VA blijft incontournabel

Ondanks het op sommige plaatsen forse verlies van N-VA, lijkt het erop dat de partij wel de grootste blijft en dat ze incontournabel wordt voor de vorming van een regering. Het ziet er evenwel naar uit dat die regeringsvorming niet eenvoudig zal worden, niet op Vlaams vlak en al zeker niet op federaal vlak, door de goede beurt die links maakt in Wallonië.

N-VA krijgt wel de wind van voren van verscheidene politici die het succes van Vlaams Belang bij de partij leggen. “N-VA heeft de rode loper uitgerold voor Vlaams Belang”, liet Bruno Tobback (sp.a) al optekenen. En ook Hilde Vautmans, de nummer twee op de Europese lijst van Open Vld, schuift de ‘schuld’ expliciet in de schoenen van N-VA. Volgens Laurette Onkelinx, de voorzitster van de Brusselse PS, lag het discours van N-VA de voorbije vijf jaar te dicht bij extreemrechts. “De mensen verkiezen het origineel boven de kopie”, zei zij vanmiddag.

4. CD&V lijkt grote verliezer te worden

Hilde Crevits wilde graag Vlaams minister-president worden, maar de uitslag van CD&V lijkt zowel op Vlaams als op federaal niveau tegen te vallen. De prognose van VUB en KU Leuven toont dat de partij op Vlaams niveau 5,5 procentpunt zou zakken (9 zetels) en op federaal niveau 4,5 procentpunt. Zelfs in West-Vlaanderen – een provincie waar CD&V het traditioneel goed doet en waar ook Hilde Crevits opkwam - doet de partij het niet goed. Met bijna een derde van de stemmen geteld zakt CD&V bijna 6,7 procentpunt op federaal niveau en 6,8 procentpunt op Vlaams niveau.

5. Ecolo boekt grote winst in Wallonië

In Wallonië wordt nog overal met potlood en papier gestemd en dat maakt dat er nog niet echt een algemeen beeld is. De tendens lijkt wel helemaal tegengesteld aan de extreemrechtse opmars in Vlaanderen. PS zou bij de regionale verkiezingen de grootste partij blijven volgens een exitpoll van de Brusselse universiteit ULB. Maar opmerkelijk is ook het goede resultaat dat van Ecolo verwacht wordt: de partij zou volgens de exitpoll 13,6 procent halen en op die manier de op één na grootste worden in Wallonië.

De federale regeringsvorming zal op die manier niet makkelijk worden. N-VA maakte eerder al bekend dat ze niet in een federale regering wil met PS en Ecolo en ook Ecolo-voorzitster Zakia Khattabi zei al dat ze er “alles aan wil doen” om N-VA te weren van “het hoogste niveau”. Voor de opmars van Vlaams Belang wijst ze naar uittredend premier Charles Michel, die N-VA op federaal vlak “het hoge woord” liet voeren.