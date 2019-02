OVERZICHT. Dit zijn alle lijsttrekkers voor de verkiezingen van mei in jouw provincie Tommy Thijs

26 februari 2019

11u00 4 Op 26 mei trekken we naar de stembus voor zowel Vlaamse, federale als Europese verkiezingen. Op exact drie maanden voor de verkiezingen hebben alle partijen hun veertien lijsttrekkers zo goed als allemaal aangeduid. Een overzicht.

Alle lijsttrekkers voor de Kamer, het Vlaams en het Europees parlement in kaart (klik op jouw provincie):

Antwerpen: 24 Kamerzetels, 33 Vlaamse parlementszetels

De grootste en dus qua parlementszitjes belangrijkste provincie is Antwerpen. N-VA kondigde verrassend aan dat voorzitter Bart De Wever niet zoals in 2014 de Kamerlijst zal trekken, maar wel de Vlaamse lijst. Dat met de uitgesproken ambitie de nieuwe minister-president van Vlaanderen te worden.

Ex-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zal de Antwerpse Kamerlijst trekken en blijft de federale kopman van N-VA. Hij stelt zich dan ook kandidaat als federaal premier “als de kiezer ons daarvoor de stemmen geeft”.

Bij de liberalen kondigde huidig minister Philippe De Backer aan dat hij uit de politiek stapt, zelfs nadat hem naar eigen zeggen het lijsttrekkerschap was aangeboden. Daarom moest voorzitter Gwendolyn Rutten op zoek naar een nieuwe lijsttrekker voor de Kamerlijst. Dat werd uiteindelijk ondernemer Christian Leysen. Burgemeester van Mechelen Bart Somers neemt het op de Vlaamse lijst wel op tegen De Wever.

CD&V zet naast Servais Verherstraeten op federaal niveau Vlaams fractieleider en burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel op de Vlaamse koppositie.

Grote kanonnen ook op links in Antwerpen. Sp.a geeft beide kopposities aan vrouwen. Yasmine Kherbache trekt de Kamerlijst en zal mogelijk na de verkiezingen ontslag nemen uit de Antwerpse gemeenteraad, zodat haar opvolgster daar de derde sp.a-schepenzetel kan opnemen. Vlaams wordt de lijst getrokken door ex-voorzitster Caroline Gennez. Ook de Europese sp.a-lijsttrekker zal met Kathleen Van Brempt trouwens een vrouw zijn.

Groen moest een keuze maken tussen drie toppers voor twee plaatsen: zowel voorzitster Meyrem Almaci, federaal fractieleider Kristof Calvo als Wouter Van Besien waren kanshebbers. Uiteindelijk zal Almaci de Vlaamse lijst trekken, Calvo de federale.

Voor Vlaams Belang wil Filip Dewinter na één legislatuur al opnieuw van parlement wisselen: hij zal opnieuw de Vlaamse lijst trekken en ruilt zo met Tom Van Grieken, die van het Vlaamse niveau naar de Kamer hoopt te verhuizen.

PVDA wil op 26 mei voor het eerst verkozenen krijgen in het Vlaams Parlement en kijkt daarvoor vooral naar de provincie Antwerpen. Lijsttrekker daar wordt de 26-jarige Jos D’Haese, districtsraadslid in Borgerhout en zoon van Antwerps gemeenteraadslid Mie Branders. Hij profileert zich al jaren als klimaatactivist en voelt zich dan ook naar eigen zeggen gesterkt door de spijbelacties van jongeren de voorbije weken. Voor de Kamer maakt Peter Mertens de grootste kans op een zetel.

Vlaams-Brabant: 15 Kamerzetels, 20 Vlaamse parlementszetels

Hevigste strijdtoneel wordt misschien wel de provincie Vlaams-Brabant, waar een aantal grote kleppers het tegen elkaar opnemen om de weinige zetels, en dan zeker voor de Kamer. N-VA zal daar zijn goudhaantje en voormalig staatssecretaris Theo Francken uitspelen. Die kent sinds begin januari zijn belangrijkste tegenstander op rechts, aangezien Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove daar als onafhankelijke de Vlaams Belang-lijst zal trekken.

Langs liberale kant krijgt Francken tegenstand van zijn opvolgster, huidig minister van Volksgezondheid en Asiel en Migratie Maggie De Block. En voor CD&V zal minister van Justitie Koen Geens het palmares van de regering er verdedigen. Langs links gooit sp.a Kamerlid Karin Jiroflée in de strijd, Groen zet nieuwkomer Jessika Soors, deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde, meteen bovenaan de lijst. Voor PVDA zal Bea Knaepen de lijst trekken. Zij was jarenlang syndicaliste in het metaalbedrijf Bosch in Tienen.

Ook voor de Vlaamse lijst wordt het pittig in Vlaams-Brabant, met Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts die voor N-VA de strijd aangaat met Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zelf. CD&V gooit parlementslid Peter Van Rompuy in de ring, sp.a Bruno Tobback en Vlaams Belang partijwoordvoerder Klaas Slootmans. De lijsttrekker van Groen wordt Vlaams parlementslid An Moerenhout, die van PVDA de jonge Sander Vandecapelle, provinciaal voorzitter van de partij.

Oost-Vlaanderen: 20 Kamerzetels, 27 Vlaamse parlementszetels

In Oost-Vlaanderen was het lang wachten op de beslissing van Pieter De Crem. Normaal gezien zou De Crem zich volledig gaan concentreren op Aalter, maar intussen schopte hij het tot minister van Binnenlandse Zaken, wat zijn zichtbaarheid en dus ook electoraal potentieel ten goede komt. De Crem besliste na wekenlang twijfelen uiteindelijk toch in te gaan op de vraag van zijn partij en wordt dus toch de lijsttrekker voor de Kamer.

Opvallend bij CD&V is het lage aantal vrouwelijke lijsttrekkers. Van de veertien lijsttrekkers zijn er amper vier een vrouw, en tien een man. De vrouwenafdeling van de partij reageerde daar al teleurgesteld op. Vrouw & Maatschappij had graag de helft van de lijsttrekkersplaatsen ingevuld zien worden door vrouwen. Bij de verkiezingen van 2014 waren er nog vijf vrouwelijke lijsttrekkers bij CD&V. Bij de Oost-Vlaamse christendemocraten staat minister Joke Schauvliege ondanks haar ontslag uit de regering wel op kop van de Vlaamse lijst.

N-VA zal fractieleider Matthias Diependaele inzetten als de Vlaamse kopman, federaal gaf de partij de voorkeur aan Europees parlementslid Anneleen van Bossuyt voor Aalsters burgemeester Christoph D’Haese.

Bij Open Vld was het langt afwachten wie de topposities zou krijgen in Oost-Vlaanderen, traditioneel een van de sterkere liberale provincies. Nu Mathias De Clercq zich terugtrekt in Gent en Jean-Jacques De Gucht bij de gemeenteraadsverkiezingen ontgoochelde in Aalst, leek de weg open te liggen voor zowel Egbert Lachaert als Carina Van Cauter. Die laatste kreeg uiteindelijk de voorkeur nadat ze vorig jaar al naast het gouverneurschap greep. Voor de Kamerlijst trekt vicepremier Alexander De Croo.

Sp.a lijkt in Oost-Vlaanderen een gok te wagen en komt op met een jonge maar voor het grote publiek onbekende naam voor de Vlaamse lijst: Conner Rousseau, tot vandaag actief in de communicatiecel van de partij. In ruil maakt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke de overstap naar het federale niveau.

Voor Groen was fractieleider Björn Rzoska een certitude op de Vlaamse lijst, Stefaan Van Hecke op de Kamerlijst. PVDA speelt energiespecialist en woordvoerder Tom De Meester Vlaams uit, en Steven De Vuyst, gemeenteraadslid in Zelzate, federaal.

Bij Vlaams Belang trekt Kamerlid Barbara Pas opnieuw de federale lijst. In Vlaanderen wordt de populaire Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer, die net geen absolute meerderheid haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen, nu over heel de provincie uitgespeeld.

West-Vlaanderen: 16 Kamerzetels, 22 Vlaamse parlementszetels

Na weken van geruchten werd duidelijk dat Jean-Marie Dedecker als onafhankelijke de West-Vlaamse Kamerlijst van N-VA zal duwen. Op kop van de lijst komt dan Sander Loones te staan, die zich na het vertrek van Steven Vandeput naar Hasselt nog een half jaar op het voorplan mocht stellen als minister van Defensie, tot het ontslag van N-VA uit de regering daar anders over besliste. Vlaams wordt parlementslid en burgemeester van Izegem Bert Maertens de kopman.

CD&V speelt in de kustprovincie Hendrik Bogaert uit voor de Kamer, in Vlaanderen mag minister van Onderwijs Hilde Crevits haar eigen palmares verdedigen. Bij de liberalen zijn het twee mannelijke burgemeesters die op het voorplan staan: Kortrijks burgervader Vincent van Quickenborne in de Kamer en kersvers burgemeester van Oostende Bart Tommelein in het Vlaams parlement. Sp.a speelt voorzitter John Crombez federaal uit, Kamerlid Annick Lambrecht maakt de overstap naar het Vlaams parlement.

Oostendenaar ­Wouter De Vriendt paste in zijn thuisstad voor een schepenambt en wordt de federale kopman voor Groen. De Vlaamse topplaats gaat naar Jeremie Vaneeckhout, schepen in Anzegem en ondervoorzitter van de partij. Bij PVDA trekt Natalie Eggermont de Vlaamse lijst, Ilona Vandenberghe de federale.

Limburg: 12 Kamerzetels, 16 Vlaamse parlementszetels

Met het burgemeesterschap van ex-minister van Defensie Steven Vandeput ligt de weg voor Zuhal Demir open bovenaan de N-VA-Kamerlijst in Limburg, de kleinste van de vijf provincies. Demir zal een interessante strijd aangaan met andere federale kleppers als CD&V-voorzitter Wouter Beke, Open Vld-fractieleider Patrick Dewael en sp.a-fractieleider Meryame Kitir. Het groene lijsttrekkerschap gaat naar Barbara Creemers. Het 'witte konijn’ Hind Salhane, een 26-jarige HR-manager uit Dilsen-Stokkem, die door de partijtop was voorgesteld, trok zich terug na kritiek uit eigen rangen. Groen kon in 2014 geen enkele zetel binnenhalen in Limburg. Ayşe Yiğit trekt de PVDA-lijst, voor Vlaams Belang trekt Annick Ponthier.

Steven Vandeput verhuist naar het Vlaamse niveau. Vijf jaar geleden kon parlementsvoorzitter Jan Peumans nog vlot vier partijgenoten uit de provincie mee het parlement in trekken, maar voor de Riemstenaar wenkt het pensioen. CD&V zet na de aankondiging van het vertrek van minister Jo Vandeurzen parlementslid Lode Ceyssens in, die bij de gemeenteraadsverkiezingen een mooie score kon neerzetten, Open Vld kiest voor nieuwbakken minister Lydia Peeters.

Vlaams parlementslid Els Robeyns wordt de sp.a-kandidate, fractieleider Chris Janssens de kopman van Vlaams Belang. Johan Danen kon ondanks een makke score bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen toch de lijsttrekkersplaats bij Groen te pakken krijgen. PVDA speelt de Genkse pensioenspecialist Kim De Witte uit.

Brussel: 15 Kamerzetels, 6 Vlaamse parlementszetels, 17 Brusselse parlementszetels

In Brussel vallen voor de partijen ook heel wat zitjes te verdelen. De Nederlandstaligen in Brussel krijgen sowieso 6 zetels in het Vlaamse parlement en 17 zetels in het Brusselse parlement. Bij de christendemocraten trekt Benjamin Dalle de Vlaamse lijst en Bianca Debaets de Brusselse, bij sp.a was het aan Bert Anciaux en Brussels minister Pascal Smet, maar Anciaux trok zich uiteindelijk terug. Zijn plaats wordt ingenomen door Hannelore Goeman. Vlaams Belang zet Frédéric Erens en Dominiek Lootens in. N-VA-lijsttrekkers worden Karl Vanlouwe (Vlaamse lijst) en Cieltje Van Achter (Brusselse lijst). Bij Open Vld ruimt Vlaams minister Sven Gatz verrassend plaats voor ex-schepen Els Ampe op de Vlaamse lijst, Guy Vanhengel trekt de Brusselse lijst. Bij Groen verhuist Elke Van den Brandt van het Vlaams naar het Brussels parlement. Voormalig Kamerlid Stijn Bex duikt in Brussel op als Vlaams lijsttrekker. PVDA-lijsttrekker voor het Vlaams parlement wordt Nele Vandenbempt, voor het Brussels parlement trekt Jan Busselen de lijst.

In het gewest vallen ook vijftien Kamerzetels te verdelen, maar het is sinds de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde als Nederlandstalige partij bijzonder moeilijk een Brusselse Kamerzetel vast te krijgen. In 2014 lukte dat alvast geen enkele partij. CD&V, Open Vld en N-VA komen met een eigen lijst, met respectievelijk Sabine de Bethune, Mimi Crahaij en Elias Kartout. Groen trekt samen met Ecolo naar de kiezer voor de Kamer, Tinne Van der Straeten krijgt op die lijst de derde plaats. Ook PVDA heeft samen met de PTB een tweetalige lijst, Maria Vindevoghel is de lijsttrekker.

Europees: 12 zetels voor Vlaanderen

Ook de Europese lijsttrekkers raken stilaan bekend. Vlaanderen mag 12 van de 21 Belgische zetels inzetten.

Huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois trekt de N-VA-lijst en maakt zo de overstap naar het Europese niveau. Voor CD&V verhuist Kris Peeters van de Wetstraat naar de Europese wijk. Het lijsttrekkerschap bij Open Vld gaat naar liberaal fractieleider Guy Verhofstadt. Bij sp.a mag Kathleen Van Brempt toch opnieuw de lijst trekken, en niet gewezen politiek directeur Jan Cornillie.

Bij Groen geeft Europees parlementslid Bart Staes de koppositie door aan hoogleraar gynaecologie en fertiliteitsexperte Petra De Sutter. De Nederlandstalige lijst van PVDA wordt getrokken door Line De Witte. Zij is gemeenteraadslid in Leuven. Vlaams Belang zet opnieuw Gerolf Annemans in.