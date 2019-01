OVERZICHT. Dit zijn alle al bekende lijsttrekkers voor de verkiezingen van mei in jouw provincie N-VA stelt kandidaten mogelijk deze voormiddag nog voor Tommy Thijs

14 januari 2019

09u00 0 Op 26 mei trekken we naar de stembus voor zowel Vlaamse, federale als Europese verkiezingen. Deze maand duiden zowat alle partijen daarvoor hun veertien lijsttrekkers aan. Bij CD&V, sp.a en Vlaams Belang is het meeste huiswerk al gedaan, de andere partijen leggen de laatste hand. Een overzicht.

CD&V en sp.a legden het grootste deel van hun puzzel vorige week, Vlaams Belang volgde dit weekend. De andere partijen komen later deze maand nog aan de beurt. Bij Open Vld legt voorzitster Gwendolyn Rutten de finale puzzelstukken deze week voor aan het partijbureau zodat de kaarten duidelijk moeten liggen tegen de nieuwjaarsreceptie volgende week zondag. N-VA geeft nog deze voormiddag een persconferentie, allicht over de lijstvorming. Bij Groen lijkt de partijtop nog op zoek naar een aantal 'witte konijnen’ om finaal af te kloppen.

Antwerpen: 24 Kamerzetels, 33 Vlaamse parlementszetels

De grootste en dus qua parlementszitjes belangrijkste provincie is Antwerpen. Het lijdt geen twijfel dat N-VA-voorzitter Bart De Wever daar net zoals in 2014 de Kamerlijst zal trekken. De partij haalde er toen net geen 40 procent van de stemmen, De Wever overklaste er alles en iedereen met bijna 315.000 voorkeurstemmen, meer dan zes keer zoveel als de tweede populairste politicus in de provincie, CD&V’er Servais Verherstraeten (51.000 stemmen). Verherstraeten trekt voor CD&V trouwens ook opnieuw de Kamerlijst.

Onduidelijkheid is er bij N-VA nog over de Vlaamse lijst. De geruchten gaan al langer de ronde dat ex-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, die de lijsttrekker in Antwerpen zou zijn, de nieuwe minister-president moet worden als opvolger van Geert Bourgeois. Bourgeois zou echter weinig zin hebben om in ruil het Europese lijsttrekkerschap op te nemen. Zelf zegt hij al enige tijd een beslissing genomen te hebben, maar hij houdt die voorlopig voor zich. En ook minister Liesbeth Homans zou weinig zin hebben haar lijsttrekkersplaats van 2014 af te staan ten koste van Jambon.

Open vraag is ook nog wat de liberalen gaan doen in Antwerpen. Huidig minister Philippe De Backer (federaal) en burgemeester van Mechelen Bart Somers (Vlaams) hebben op zich de beste kaarten, maar volgens De Tijd zal Rutten voor een van beide plekken nog een vrouwelijk ‘wit konijn’ uit haar hoed toveren. Wie dat is, blijft voorlopig een angstvallig geheim.

CD&V zet naast Verherstraeten op federaal niveau Vlaams fractieleider en burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel op de Vlaamse koppositie.

Grote kanonnen ook op links in Antwerpen. Sp.a geeft beide kopposities aan vrouwen. Yasmine Kherbache, die wordt geprezen om haar dossierkennis, trekt de Kamerlijst en zal mogelijk na de verkiezingen ontslag nemen uit de Antwerpse gemeenteraad, zodat haar opvolgster daar de derde sp.a-schepenzetel kan opnemen. Vlaams wordt de lijst getrokken door ex-voorzitster Caroline Gennez. Ook de Europese sp.a-lijsttrekker zal met Kathleen Van Brempt trouwens een vrouw zijn, zo vernam onze krant gisteren.

Groen is er nog niet uit en moet een keuze maken tussen drie toppers voor twee plaatsen: zowel voorzitster Meyrem Almaci, federaal fractieleider Kristof Calvo (die wellicht wel federaal blijft) als Wouter Van Besien zijn kanshebbers. Voor de PVDA is Peter Mertens voor de Kamer een zekerheid.

Voor Vlaams Belang wil Filip Dewinter na één legislatuur al opnieuw van parlement wisselen: hij zal opnieuw de Vlaamse lijst trekken en ruilt zo met Tom Van Grieken, die van het Vlaamse niveau naar de Kamer hoopt te verhuizen.

Vlaams-Brabant: 15 Kamerzetels, 20 Vlaamse parlementszetels

Hevigste strijdtoneel wordt misschien wel de provincie Vlaams-Brabant, waar een aantal grote kleppers het tegen elkaar opnemen om de weinige zetels, en dan zeker voor de Kamer. N-VA zal daar allicht zijn goudhaantje en voormalig staatssecretaris Theo Francken uitspelen. Die kent sinds vorige week zijn belangrijkste tegenstander op rechts, aangezien Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove daar als onafhankelijke de Vlaams Belang-lijst zal trekken.

Langs liberale kant krijgt Francken zo goed als zeker tegenstand van zijn opvolgster, huidig minister van Volksgezondheid en Asiel en Migratie Maggie De Block. En voor CD&V zal minister van Justitie Koen Geens het palmares van de regering er verdedigen. Langs links gooien sp.a en Groen elk een Kamerlid in de strijd: Karin Jiroflée voor de socialisten, en wellicht Stefaan Van Hecke voor de groenen.

Ook voor de Vlaamse lijst wordt het pittig in Vlaams-Brabant, met allicht Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts die voor N-VA de strijd zal aangaan met Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zelf. CD&V gooit parlementslid Peter Van Rompuy in de ring, sp.a Bruno Tobback en Vlaams Belang partijwoordvoerder Klaas Slootmans. De lijsttrekker van Groen is nog niet bekend.

Oost-Vlaanderen: 20 Kamerzetels, 27 Vlaamse parlementszetels

In Oost-Vlaanderen wordt met spanning uitgekeken naar de beslissing van Pieter De Crem. Normaal gezien zou De Crem zich volledig gaan concentreren op Aalter, maar intussen schopte hij het tot minister van Binnenlandse Zaken, wat zijn zichtbaarheid en dus ook electoraal potentieel ten goede komt. Verwacht werd dat De Crems naam vorige week officieel zou worden afgeklopt, maar hijzelf heeft nog wat bedenktijd gevraagd. De Crems beslissing kan in elk geval slecht nieuws zijn voor Leen Dierick, die voor de Crems promotie naar minister getipt werd als lijsttrekker voor de Kamer.

Opvallend bij CD&V is trouwens het lage aantal vrouwelijke lijsttrekkers. Met nog twee openstaande plaatsen zijn negen lijsttrekkers man, en amper drie een vrouw. De vrouwenafdeling van de partij reageerde daar al teleurgesteld op. Vrouw & Maatschappij had graag de helft van de lijsttrekkersplaatsen ingevuld zien worden door vrouwen. Bij de verkiezingen van 2014 waren er nog vijf vrouwelijke lijsttrekkers bij CD&V. Een zekerheid bij de Oost-Vlaamse christendemocraten is wel minister Joke Schauvliege op kop van de Vlaamse lijst.

N-VA zal zo goed als zeker fractieleider Matthias Diependaele inzetten als de Vlaamse kopman, federaal lijkt de keuze tussen Aalsters burgemeester Christophe D’Haese en Europees parlementslid Anneleen van Bossuyt nog niet gemaakt.

Bij Open Vld blijft het afwachten wie de topposities krijgt in Oost-Vlaanderen, traditioneel een van de sterkere liberale provincies. Nu Mathias De Clercq zich terugtrekt in Gent en Jean-Jacques De Gucht bij de gemeenteraadsverkiezingen ontgoochelde in Aalst, lijkt de weg open te liggen voor zowel Egbert Lachaert als Carina Van Cauter. Die laatste lijkt als vrouw sowieso de grootste kans te maken op het lijsttrekkerschap voor de Vlaamse lijst. Voor de Kamerlijst trekt vicepremier Alexander De Croo.

Sp.a lijkt in Oost-Vlaanderen een gok te wagen en komt op met een jonge maar voor het grote publiek onbekende naam voor de Vlaamse lijst: Conner Rousseau, tot vandaag actief in de communicatiecel van de partij. In ruil maakt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke de overstap naar het federale niveau.

Voor Groen is fractieleider Björn Rzoska een certitude op de Vlaamse lijst, Stefaan Van Hecke op de Kamerlijst.

Bij Vlaams Belang trekt Kamerlid Barbara Pas opnieuw de federale lijst. In Vlaanderen wordt de populaire Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer, die net geen absolute meerderheid haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen, nu over heel de provincie uitgespeeld.

West-Vlaanderen: 16 Kamerzetels, 22 Vlaamse parlementszetels

Wat doet Jean-Marie Dedecker, en wat gebeurt er dan met Geert Bourgeois? Dat is de hamvraag dezer dagen bij De N-VA in West-Vlaanderen. Binnen de partij zijn voor-, maar ook heel wat tegenstanders van de nieuwe burgemeester van Middelkerke te vinden. Allicht zal Dedecker dan ook niet de Kamerlijst trekken, maar een duwersplaats als onafhankelijke zit er zeker in. Op kop van de lijst zou dan Sander Loones komen te staan, die zich na het vertrek van Steven Vandeput naar Hasselt nog een half jaar op het voorplan mocht stellen als minister van Defensie, tot het ontslag van N-VA uit de regering daar anders over besliste.

De positie van Bourgeois - trekt hij de Europese lijst of niet? - is ook belangrijk voor de Vlaamse N-VA-lijst, waarover nog geen beslissing is gevallen.

CD&V speelt in de kustprovincie Hendrik Bogaert uit voor de Kamer, in Vlaanderen mag minister van Onderwijs Hilde Crevits haar eigen palmares verdedigen. Bij de liberalen zijn het twee mannelijke burgemeesters die op het voorplan zullen staan: Kortrijks burgervader Vincent van Quickenborne in de Kamer en kersvers burgemeester van Oostende Bart Tommelein in het Vlaams parlement. Sp.a speelt voorzitter John Crombez federaal uit, Kamerlid Annick Lambrecht maakt de overstap naar het Vlaams parlement.

Voor Groen ligt de lijsttrekker voor de Kamer wel al vast: Oostendenaar ­Wouter De Vriendt paste in zijn thuisstad voor een schepenambt. De Vlaamse kopplaats ligt nog open.

Limburg: 12 Kamerzetels, 16 Vlaamse parlementszetels

Met het burgemeesterschap van ex-minister van Defensie Steven Vandeput ligt de weg voor Zuhal Demir open bovenaan de N-VA-Kamerlijst in Limburg, de kleinste van de vijf provincies. Demir zal een interessante strijd aangaan met andere federale kleppers als CD&V-voorzitter Wouter Beke, Open Vld-fractieleider Patrick Dewael en sp.a-fractieleider Meryame Kitir. Het groene lijsttrekkerschap ligt nog niet vast - de partij kon in 2014 geen enkele zetel binnenhalen in Limburg. Voor Vlaams Belang trekt Annick Ponthier de lijst.

Op Vlaams niveau is de N-VA-lijsttrekker nog onbekend. Vijf jaar geleden kon parlementsvoorzitter Jan Peumans nog vlot vier partijgenoten uit de provincie mee het parlement in trekken, maar voor de Riemstenaar wenkt het pensioen. CD&V zet na de aankondiging van het vertrek van minister Jo Vandeurzen parlementslid Lode Ceyssens in, die bij de gemeenteraadsverkiezingen een mooie score kon neerzetten, Open Vld kiest voor nieuwbakken minister Lydia Peeters. Vlaams parlementslid Els Robeyns wordt de sp.a-kandidate, fractieleider Chris Janssens de kopman van Vlaams Belang. En ook hier is er nog geen duidelijkheid over de groene naam. Johan Danen is een vaste waarde in Limburg, maar kon bij de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen geen grote potten breken.

Brussel: 15 Kamerzetels, 6 Vlaamse parlementszetels, 17 Brusselse parlementszetels

In Brussel vallen voor de partijen ook heel wat zitjes te verdelen. De Nederlandstaligen in Brussel krijgen sowieso zes zetels in het Vlaamse parlement en 17 zetels in het Brusselse parlement. Enkel CD&V en Vlaams Belang legden de kopposities al formeel vast. Bij de christendemocraten trekt Benjamin Dalle de Vlaamse lijst en Bianca Debaets de Brusselse. Vlaams Belang zet Frédéric Erens en Dominiek Lootens in.

In het gewest vallen ook vijftien Kamerzetels te verdelen, maar het is sinds de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde als Nederlandstalige partij bijzonder moeilijk een Brusselse Kamerzetel vast te krijgen. In 2014 lukte dat alvast geen enkele partij.