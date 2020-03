Overzicht: dit weten we nu over evenementen met meer dan 1.000 toeschouwers Cédric Maes

Bron: Eigen info, regioredactie 22 De federale overheid roept op alle indoor-evenementen met meer dan 1.000 aanwezigen de hele maand maart niet te laten doorgaan om de verspreiding van het corona-virus een halt toe te roepen. In de concert- en sportzalen in ons land bekijken de organisatoren wat ze kunnen doen. In Brussel zijn alle concerten met meer dan 1.000 aanwezigen vanaf morgen verboden. Grote organisatoren zoals Studio 100 laten de evenementen voorlopig wel plaatsvinden. Hieronder vindt u een (onvolledig) overzicht van grote evenementen en wat we er tot nu toe over weten.

Brussel

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft dinsdag aangekondigd dat alle concerten waar meer dan 1.000 mensen op aanwezig zullen zijn vanaf woensdag 11 maart worden verboden.

In Vorst Nationaal, met een capaciteit van 8.400 mensen, stonden onder meer concerten van Avril Lavigne (18 maart), The Script (19 maart) en Elbow (25 maart) gepland. In de Ancienne Belgique, met 2.000 plaatsen, stonden onder meer concerten van Soulsister (12 maart), Eefje De Visser (19 maart) en Therapy (25 maart) op de agenda. Ook wie in het Koninklijk Circus (2.000 plaatsen) naar het concert van Khaled (12 maart) en naar Carmina Burana (18 en 19 maart) ging, zal op een andere keer moeten terugkomen.

De theaterproductie JR in Paleis 12 (15.000 plaatsen), die loopt van 18 tot en met 22 maart, zal ook op een andere keer moeten doorgaan door de beslissing van de overheid. Het concert van Dadju op 26 maart was eerder al uitgesteld.

Studio 100 zet door

In het pop-uptheater van Studio 100 in Puurs, waar onder meer de musicals 40-45 en Daens lopen, gaat alles voorlopig door. Ook alle andere evenementen van Studio 100 gaan door. “Naar aanleiding van het advies van de federale regering ivm publieksbijeenkomsten is Studio 100 in nauw overleg met de betrokken autoriteiten. Tot nader order gaan alle geplande voorstellingen van Studio 100 gewoon door. Ook de voorstellingen in het Studio 100 Pop-Up Theater (Daens & 40-45) gaan door zoals voorzien. Hierover is Studio 100 in overleg met burgemeester Koen Van den Heuvel en gouverneur Cathy Berx”, klinkt het in een mededeling.

Antwerpen: De Wever wil “duidelijke richtlijn in plaats van advies”

In het Sportpaleis staan ook enkele grote kleppers op het programma. De Sportpaleis group laat weten het advies van de provinciegouverneurs af te wachten vooraleer er zaken worden uitgesteld. “Het zijn de provinciegouverneurs die een beslissing nemen wat onze zalen betreft. Zodra we hierover meer nieuws ontvangen, kan je op deze pagina terecht voor meer informatie", staat te lezen op de website.

Rampage, het groots drum-'n-bass en dubstep-event dat op 13 en 14 maart gepland staan, is dus nog onzeker. Organisator Hans Machiels – DJ Murdock – laat alvast weten dat een een financiële ramp zou zijn mocht het evenement niet kunnen doorgaan. Het concert van Santana op 24 maart werd eerder al uitgesteld naar een nog te bepalen datum. Ook de ‘MNM Back tot the 90s & Nillies’-fuif op 28 maart ziet er onzeker uit.

Mensen die tickets hadden voor Cirque du Soleil in de Lotto Arena (5.200 plaatsen) zullen ook de website van de Sportpaleis group moeten opvolgen. Cirque du Soleil staat voor de hele maand maart gepland in de Lotto Arena. In de Stadsschouwburg Antwerpen (2.060 plaatsen) loopt deze maand de hitmusical Mamma Mia!

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) liet aan VTM NIEUWS verstaan dat hij het resultaat van het overleg tussen de gouverneurs en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) afwacht. “Ik heb hen beiden wel mijn standpunt meegegeven dat ik in Antwerpen enkel evenementen kan verbieden op basis van een duidelijke en objectieve richtlijn die opgelegd wordt vanuit de federale overheid, en niet op basis van een advies. Als er zo’n richtlijn komt, dan zou er toch ook een schadefonds moeten komen om een economisch bloedbad in de sector en bij de vele onderaannemers te vermijden”, liet hij in een schriftelijke reactie weten.

Nog in de provincie Antwerpen zitten de in de pas heropende Carré in Willebroek behoorlijk verveeld met de zaak. “Net na de grote heropening van Carré, kon de timing niet slechter zijn”, zegt manager Tim Van Campenhoudt. Maar de Carré past haar indeling aan en blijft wél open.

Oostende, Brugge en Kortrijk

In Oostende wordt morgen, woensdag 11 maart, een beslissing genomen. In het Kursaal (2.000 plaatsen) in Oostende staan in maart alvast 7 concerten met meer dan 1.000 bezoekers gepland. Ook het Concertgebouw Brugge (1.290 plaatsen) heeft enkele grote voorstellingen staan. De culinaire beurs Tavola in Kortrijk Xpo, die dit weekend stond gepland, werd uitgesteld naar september door het corona-virus.

Hasselt

Voor de fans van het betere Vlaamse lied staat vanaf 27 maart Het Schlagerfestival 2020 gepland in de Ethias Arena (21.600 plaatsen) in Hasselt. Ook de I Love the 90s Party staat daar nog op de agenda, maar het valt af te wachten of deze immens populaire evenementen zullen kunnen doorgaan.

Gent: capaciteit verlaagd

In de Vooruit in Gent, waar de concertzaal ruim 1.000 plaatsen heeft, heeft men een creatieve oplossing gevonden. De capaciteit van de zaal wordt 950 personen gebracht, waardoor alles wel mag doorgaan. In de Kompass Klub gaan ze de temperatuur van alle aanwezigen scannen, voor de shows in de Capitole (1.600) plaatsen, is het afwachten. Een overzicht voor Gent vindt u hier.