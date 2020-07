OVERZICHT. Dit werd vandaag beslist door de Nationale Veiligheidsraad AW

23 juli 2020

13u58 0 Mondmaskers worden verplicht in horecazaken en (drukke) openbare plaatsen, en nachtwinkels zullen vanaf 25 juli om 22 uur moeten sluiten. Daarnaast worden de sociale bubbels van maximaal 15 personen wél behouden, terwijl fase 5 van de exitstrategie niet zal ingaan. Dat werd vandaag beslist door de Nationale Veiligheidsraad.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Horeca en nachtwinkels

Tot nu toe was het enkel verplicht voor het personeel van horecazaken om mond- en neusbescherming te dragen. Vanaf 25 juli zullen ook klanten een mondmasker moeten dragen, voordat ze aan hun tafel plaatsnemen. Ook wanneer klanten naar het toilet gaan, dienen ze hun mondmasker te dragen. Verder dienen klanten zich voor hun bezoek te registreren. Horeca-uitbaters zullen die gegevens 14 dagen moeten bijhouden.



Aan de openingsuren van de horeca verandert er niets. Wél zullen de nachtwinkels omstreeks 22 uur sluiten. Dat is om te vermijden dat jongeren net voor het sluitingsuur (1 uur ’s nachts) nog een voorraad alcohol inslaan en het feest verderzetten op straat.

Lees ook: Zo zal horecabezoek er voortaan uitzien: mondmasker en verplichte registratie

Winkels, markten en brocantes

Ook op markten en rommelmarkten is het vanaf 25 juli verplicht om een mondmasker te dragen. Evenals op andere drukke openbare plaatsen. Het dragen van een mondmasker in de winkelstraten wordt niet algemeen verplicht. De Nationale Veiligheidsraad laat die beslissing over aan de burgemeesters, want zij kennen hun gemeente het beste, luidt de redenering.

Sociale bubbels

Aan de sociale bubbel (maximaal 15 verschillende personen per week) wordt niet geraakt. Wel waarschuwt premier Sophie Wilmès ferm voor het naleven van de regel: “Iedereen moet goed begrijpen hoe serieus de situatie is. 15 personen per week, betekent niet 15 personen per dag. Alleen als iedereen de regel van 15 opvolgt, zullen we de sociale bubbels - die voor iedereen zo belangrijk zijn - kunnen behouden.”



Tot slot zullen de controles op het naleven van de regels opnieuw opgevoerd worden, stelt Wilmès nog. Want “we nemen liever vandaag maatregelen dan dat we morgen spijt hebben”.

Reizen

Ook wat reizen betreft, verandert er niet veel. Belgische reizigers die terugkeren uit een land met een oranje code, worden nog steeds aangeraden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Voor wie terugkomt uit een rode zone is dat verplicht, herhaalt premier Wilmès. Wél wordt voortaan aan alle reizigers gevraagd om een online formulier in te vullen, 48 uur voordat ze terugkeren naar België.