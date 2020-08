OVERZICHT. Dit heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist TTR

20 augustus 2020

12u38 98 Vandaag zat de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen over de coronamaatregelen voor de maand september, de start van het nieuwe schooljaar. Wat werd er precies beslist? Wij maakten een overzicht.



De bubbel van vijf blijft

Er komt geen uitbreiding van de bubbel. De vaste bubbel van vijf blijft. Algemeen wordt aangenomen dat de vorige uitbreiding van de bubbel, die in de praktijk leidde tot nagenoeg ongelimiteerde contacten, de tweede golf net heeft veroorzaakt.

De eerste minister verduidelijkte wel dat men ook andere vrienden en familieleden mag ontmoeten, maar dan met respect voor de sociale afstandsregels en in een gezelschap van maximaal tien mensen.

De bubbel van vijf blijft zeker tot eind september gelden.

Winkelen met twee weer toegelaten

Winkelen met twee wordt vanaf maandag 24 augustus opnieuw toegelaten zonder tijdslimiet. “We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van iedereen om lange rijen te vermijden”, zegt Sophie Wilmès tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Wel is het mogelijk dat handelaars zelf beslissen om maar een persoon per bubbel toe te laten.

De winkeliers trokken vorige week al aan de alarmbel, nadat was gebleken dat de zomersolden tegenvallen. Volgens hen is een van de grote boosdoeners het verplicht individueel shoppen.

Koffietafel na begrafenis

Ook worden maximaal 50 mensen toegelaten op een koffietafel na een begrafenisplechtigheid. Op deze bijeenkomsten moeten de regels die van kracht zijn in de horeca gerespecteerd worden.

Evenementen

Concreet zullen vanaf september evenementen met 200 personen binnen weer kunnen doorgaan. In de buitenlucht gaat het om 400 personen. In juli waren deze regels al eens van kracht, maar ze werden teruggeschroefd bij het aanbreken van de tweede coronagolf.

Geliefden op afstand

Mensen die geen juridische band hebben (ongehuwden), maar kunnen bewijzen dat ze een duurzame relatie hebben, mogen vanaf 1 september de grens weer oversteken om elkaar te zien. “Liefde kent geen grenzen. Die scheiding van internationale koppels is niet houdbaar”, aldus Wilmès.

Alle leerlingen terug naar school

Zoals reeds was aangekondigd, zullen op 1 september alle leerlingen terug naar school kunnen. Dit op basis van code geel, die bepaald is door gemeenschappen. Code geel zegt dat het virus zich nog verspreidt, maar dat het onder controle is. De herstart van het schooljaar gebeurt in een voltijdse vijfdagenweek. Voor leerkrachten en leerlingen ouder dan 12 jaar blijft een mondmaskerplicht gelden. Buitenschoolse activiteiten gaan niet door.

Rode zones

Premier Wilmès doet ook nogmaals een oproep om je te laten testen als je terugkeert uit een rode zone. Hoewel dat verplicht is, gebeurt dat volgens haar nog te weinig. Ze roept de reizigers op om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. “Ook als ze geen symptomen tonen. Te weinig mensen doen dat nu.”

Bekijk ook. Jan Jambon geeft duiding over de coronamaatregels:



