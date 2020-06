OVERZICHT. Dit heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist en dit betekent het voor u HAA

24 juni 2020

14u39 154 Sinds 8 juni luidt het devies ‘alles is toegestaan, behalve wat verboden is’. De Nationale Veiligheidsraad blijft dit pad verder bewandelen en heeft zopas bij monde van premier Sophie Wilmès (MR) een aantal nieuwe versoepelingen aangekondigd. Het gaat om fase 4 van de exitstrategie, die over exact een week ingaat, op woensdag 1 juli.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Winkelen

Wie gaat winkelen, hoeft dat vanaf 1 juli niet meer alleen te doen, maar mag mensen uit zijn/haar bubbel meenemen. Ook de tijdslimiet van een half uur vervalt.

Mondmaskers in winkels worden niet verplicht. Over een eventuele verplichting was de voorbije dagen heel wat te doen. Maar de Nationale Veiligheidsraad heeft een beslissing in die zin niet genomen. “Er is nu geen epidemiologische reden voor”, zei premier Sophie Wilmès. Het zou aan de bevolking moeilijk uit te leggen zijn waarom een mondkapje verplicht is wanneer de situatie “dag na dag verbetert”. Als het aantal besmettingen toeneemt, is het wel een optie, aldus Wilmès.

Bubbel van 15

De bubbel van 10 wordt uitgebreid naar 15. Het principe blijft hetzelfde: iedere week kan u met maximum 15 personen afspreken. Dat hoeven niet iedere week dezelfde mensen te zijn.

Markten

De beperking voor het aantal kramen op een markt wordt afgevoerd. Dat betekent dat vanaf 1 juli opnieuw meer dan 50 kramen zijn toegestaan. De geldende veiligheidsmaatregelen blijven wel van kracht (afstand houden, handen ontsmetten, infrastructuur schoonmaken,...).

Cafés

Het sluitingsuur van cafés wordt niet gewijzigd. De cafés moeten ten laatste om 1 uur ‘s nachts de deuren sluiten, zoals al sinds 8 juni van kracht is. Stemmen gingen op om het sluitingsuur te verleggen naar 2 of 3 uur, maar die denkpiste heeft de Veiligheidsraad niet gevolgd.

Pretparken en binnenspeeltuinen

Pretparken kunnen vanaf 1 juli de deuren heropenen. Ook binnenspeeltuinen mogen vanaf dan weer bezoekers welkom heten.

Casino’s en speelzalen

Vanaf 1 juli mogen ook de casino’s de deuren weer openzwaaien.

Cultuur en evenementen

Ook de cultuursector kan enigszins opgelucht ademhalen: vanaf 1 juli zijn cultuuractiviteiten met publiek opnieuw toegelaten. Ook daar gelden de algemene regels rond afstand en hygiëne, maar de Nationale Veiligheidsraad legt ook een maximumaantal bezoekers op. Bij activiteiten die binnen plaatsvinden - theaterzalen, cinema’s, concertzalen - zijn maximum 200 mensen toegelaten, buiten worden dat er 400.

In augustus kunnen die aantal bijgesteld worden naar respectievelijk 400 en 800 bezoekers, als de cijfers dat tenminste toelaten. Infrastructuren waar het publiek neerzit, kunnen een uitzondering op de maximumcapaciteit vragen, al moet die vraag goed gestaafd zijn in een dossier en is er specifieke goedkeuring nodig. De Nationale Veiligheidsraad denkt daarbij bijvoorbeeld aan grote stadia, waar mogelijk meer dan 400 mensen op een veilige manier samen kunnen komen.

De lokale besturen kunnen in elk geval een beroep doen op een ‘evenementenmatrix’ met 18 criteria om de risico’s die een bepaald evenement met zich meebrengt te evalueren en de nodige maatregelen te nemen.

In ieder geval moet nog steeds een resem veiligheidsregels gerespecteerd worden. “Hou daar rekening mee”, zei Wilmès “Je kan geen 200 mensen thuis uitnodigen.”

Betogingen

Ook voor manifestaties geldt het aantal personen dat in de buitenlucht maximaal is toegelaten. Vanaf 1 juli gaat het dus om maximum 400 deelnemers. Wilmès onderstreept dat voor betogingen altijd eerst toelating moet gevraagd worden aan de lokale autoriteiten. Manifestaties moeten altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de afstandsregels kunnen gerespecteerd worden. Een protestmars die door de straten van een stad trekt, kan met andere woorden niet.

Receptie- en feestzalen

Receptie- en feestzalen kunnen vanaf 1 juli weer de deuren openen voor bijvoorbeeld trouwfeesten of koffietafels, maar het maximale aantal aanwezigen ligt daar op 50. Bovendien moeten mensen afstand houden, en mogen er bijvoorbeeld geen 50 mensen aan één tafel zitten.

Zwembaden en wellnesscentra

Zwembaden kunnen weer open vanaf 1 juli, mits naleving van veiligheidsmaatregelen zoals het respecteren van de afstandsregels en de schoonmaak van infrastructuur. Ook wellnesscentra kunnen vanaf 1 juli opnieuw bezoekers ontvangen.

Onderwijs

De onderwijsdiensten hebben in samenspraak met de experten van de GEES een kleurcode uitgewerkt die weergeeft hoe scholen zich moeten organiseren vanaf volgend schooljaar. Later vandaag worden de maatregelen uitgelegd op een persconferentie. Eerder kwam al aan het licht dat alle kinderen in september weer naar school kunnen. Bij een mogelijke tweede corona-uitbraak zullen de onderwijsinstellingen niet meer volledig in lockdown gaan.

Nachtclubs

Voor de nachtclubs en de massa-evenementen is er nog geen perspectief: vanaf 1 juli mogen die niet heropenen of plaatsvinden. “We zijn ons ervan bewust dat dit voor de betrokken sectoren een probleem vormt”, zegt Wilmès op de persbriefing. “We zullen die zeker ondersteunen om dit op te vangen.”