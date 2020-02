OVERZICHT. Deze schade heeft Ciara al aangericht in jouw provincie mvdb

09 februari 2020

20u05 50 UPDATE Zuidwesterstorm Ciara trekt met zeer zware windstoten over het land. De verwachting is dat de komende uren de wind aan de kust afneemt, maar dat het binnenland de zwaarste windstoten nog krijgt. Plaatselijk kan de wind tijdens de zware regenval zeer hard uithalen met windstoten van 120 tot mogelijk 130 km per uur. Door de plotselinge snelheidstoename is schade onafwendbaar. De wind luwt in kracht als de regenzone is gepasseerd. Dit kan tot diep in de nacht duren. Een voorlopig overzicht van de stormschade per provincie.

Dit artikel wordt regelmatig geüpdatet.

Oost-Vlaanderen

- Regio Waasland: Een vrouw in Waasmunster staat geboekt als de eerste Belgische gewonde van de Ciara-storm. De bewoonster van een huis aan de Grote Baan wou aan haar oprit in haar wagen stappen toen een boom grotendeels op haar auto viel en ook zij flink geraakt werd. De vrouw liep een zware hoofdwonde en verschillende breuken op.



- In Gent is een stelling van een gebouw aan de Gasmeterlaan helemaal omgewaaid. Er vielen geen gewonden. Het voorval is gefilmd. De stelling is geplaatst door Kontrimo, het bedrijf van Michel Van den Brande.



- In het Meetjesland kregen de brandweerposten tot nu ongeveer 150 oproepen. Een woning op Schare in Assenede raakte zwaar beschadigd door een vallende boom. En ook het dak van een nieuwbouwappartement in Lievegem werd door de wind weggeblazen. De brandweerposten kregen zo’n 150 oproepen te verwerken.



- Regio Denderstreek: In Lierde kwam de koepel op de sporthal losgekomen door de felle wind.

Provincie Antwerpen

- Ciara heeft op Antwerpen Linkeroever de roofing van het dak van een flatgebouw aan de August Vermeylenlaan weggeblazen. De Antwerpse brandweer kreeg tot nu 400 oproepen. Op de Turnhoutsebaan is het verkeer stilgelegd. Afgewaaide stukken dak belandden in de trambedding. De brandweer kwam ter plaatse. Ook de Schijnpoortweg was een tijd afgesloten van het verkeer. De stellingen van de gloednieuwe voetgangersbrug dreigden het te begeven.



- Regio Mechelen: In de Walemstraat in Sint-Katelijne-Waver waaide een deel van de gevel van een woning in aanbouw weg. In de Nattenhaasdonkstraat in Wintam (Bornem) waaide een muur van een oude loods omver.

- Turnhout: De telefoon staat roodgloeiend bij brandweerzone Taxandria, de zone die Turnhout en een reeks omliggende gemeenten bestrijkt. Rond 19.00 uur stond de teller van het aantal oproepen op meer dan 100.

Vlaams-Brabant en Brussel

- Regio Leuven: de N26 (Mechelsesteenweg) in Herent blijft tot maandagmiddag in beide richtingen volledig afgesloten. Er is een tijdelijke omleiding voorzien. Oorzaak is de stormschade aan een woning, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

- Aan de Zuidlaan in Brussel is een stuk van de voorgevel naar beneden gekomen.

- Hageland: in Vissenaken (Tienen) is het dak van een woning in aanbouw grotendeels losgekomen.

West-Vlaanderen

- De brandweer is in de Leiestreek rond Kortrijk volop in de weer voor weggewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. In de vooravond stond het aantal oproepen naar de brandweerposten op ruim 200.

- Aan de Oostkust is het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde is een kwartiertje onderbroken geweest door een omgewaaide boom in Torhout. In Varsenare was er dan weer even ongerustheid over een kraan, die op een werf vervaarlijk leek te bewegen onder de beukende wind.

Limburg

- In Lanklaar (Dilsen-Stokkem) zaten de klanten van restaurant De Litzberg vast. Een omgevallen boom versperde de toegangsweg. Rond 16.00 uur was alles weer vrij. Scholen in Lanaken blijven maandag dicht.