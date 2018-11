OVERZICHT. Deze landen zien het VN-migratiepact niet meer zitten TT

23 november 2018

12u01

Bron: Belga 5 Het VN-migratiepact zorgt niet alleen voor spanningen in de Belgische regering, ook in heel wat andere landen die lid zijn van de Verenigde Naties worden er vragen gesteld bij het document. De federale regering kijkt nu naar het buitenland voor een mogelijke oplossing uit de crisis. Premier Michel heeft er vertrouwen in dat de regering de kwestie opgelost krijgt.

Premier Charles Michel (MR) zei na de ministerraad van vanmorgen dat hij vertrouwen heeft in de goede afloop van de discussie over het VN-migratiepact binnen zijn regering. Als iedereen met goede wil en gezond verstand rond de tafel zit, moet het mogelijk zijn een goede keuze te maken, verklaarde de premier. N-VA-vicepremier Jan Jambon herhaalde min of meer de woorden van de eerste minister. “Het zal niet evident zijn, maar we werken er hard op”, aldus Jambon. Binnen de regering verzet N-VA zich tegen het pact, maar de partij staat alleen. CD&V, Open Vld en MR staan achter de tekst.

Michel kondigde gisteren aan dat er ook binnen Europa wordt overlegd over het pact. Verschillenden landen opperen de idee van een “interpretatieve nota” die zou moeten uitleggen dat het pact geen directe invloed op hun beleid mag hebben. Of zo’n nota realistisch is, blijft voorlopig koffiedik kijken. “Het migratiepact is eigenlijk al goedgekeurd in juli”, zegt hoogleraar internationaal recht Jan Wouters (KU Leuven). “De vraag is hoeveel landen uiteindelijk nog afhaken. Als dat een kritisch blok wordt, verzwakt dat de legitimiteit van het pact. Maar het verzet komt eigenlijk wel te laat.” Op 10 december zouden de VN-lidstaten het pact in het Marokkaanse Marrakesh moeten ondertekenen tijdens de Intergovernmental Conference on the Global Compact for Migration.

Afhakers en twijfelaars

Maar steeds meer landen maken daar voorbehoud tegen. De Verenigde Staten waren de eersten die zich terugtrokken. Daarna haakten een aantal Europese lidstaten af, zoals Oostenrijk, Hongarije, Polen, Tsjechië, Kroatië, Bulgarije en Estland. Woensdag trok ook Australië zich terug, Zwitserland zei diezelfde dag niet naar Marrakesh te zullen gaan om het pact te ondertekenen omdat het een debat in het parlement wil afwachten. Israël verklaarde dinsdag al niet meer achter het document te staan.

In heel wat landen loopt de discussie nog. In Nederland wacht een verdeelde Tweede Kamer al weken op een onderzoek van de regering naar de juridische consequenties van het pact. Mark Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, beloofde de Kamer gisteren om voor 4 december met de resultaten te komen, zodat er nog een debat kan worden gevoerd over de Nederlandse steun aan de VN-afspraken.

Ook in Duitsland leidt het VN-document tot onrust. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn, een van de kandidaat-opvolgers van Angela Merkel als CDU-partijleider, is bijvoorbeeld kritisch. Het verleidde Merkel tot een gloedvol betoog in de Bondsdag. “Het pact is het juiste antwoord om globale problemen samen op te lossen”, zei de bondskanselier met gebalde vuist. “En er wordt niets ondertekend en het is niet-bindend, wil ik nog maar eens gezegd hebben.” Twijfels zijn er tot slot in Denemarken en Slovakije.

Wettelijk bindend?

Wettelijk bindend is het document niet. “Het pact is niet gemaakt om rechten toe te kennen”, zegt professor Wouters. “De tekst spreekt wel de intentie uit om humaan en proportioneel om te gaan met migranten. Het creëert ook geen verplichtingen. Maar het valt niet uit te sluiten dat de engagementen later juridisch relevant blijken. Rechters kunnen het aanwenden om bestaande mensenrechtenverplichtingen te interpreteren.”

Wouters ziet wel een mogelijke uitweg dat bijvoorbeeld de Europese Unie een bijkomende verklaring zou toevoegen “waarin wordt benadrukt dat het pact niet door een rechter kan worden ingeroepen.”

De Croo en Peeters denken niet dat regering gaat vallen

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) en vicepremier Kris Peeters (CD&V) denken niet dat de regering gaat vallen over het migratiepact. Voor aanvang van de ministerraad vanmorgen kregen de arriverende ministers de kwestie voor de voeten geworpen. Zal de regering vallen, luidde de vraag voor de camera’s. “Neen, dat denk ik niet. Ik heb Jan Jambon toch horen zeggen dat hij vindt dat er genoeg mensen met gezond verstand in de regering zitten om een oplossing te vinden. Dan denk ik wel dat we een oplossing gaan vinden”, zei De Croo.

“Het is belangrijk dat de regering verder kan werken op dit thema en tot een akkoord kan komen. En dat we ons natuurlijk niet voor schut zetten voor de rest van Europa”, zei de liberaal nog.

Idem bij vicepremier Peeters, die niet denkt dat de regering zal vallen. “Wat mij betreft, ik heb nog heel wat werk op de plank: de jobdeal, we zitten met de brexitdiscussie, we moeten onze economie op peil houden ... Nu de regering laten vallen zou een heel slecht signaal zijn, ik wil gewoon voortwerken.”

Vreest Peeters niet dat N-VA de regering wel wil laten vallen? “Dat moet je aan N-VA vragen. Maar als zij de regering laten vallen, is dat een grote verantwoordelijkheid”, luidde het. “ Peeters gaat er ook van uit dat “iedereen het hoofd koel houdt”.