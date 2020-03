OVERZICHT. Deze events worden al zeker afgelast in jouw provincie CM TTR LH JV

12 maart 2020

10u30

Bron: Eigen info, regioredactie 328 De federale overheid heeft opgeroepen om alle indoorevenementen met meer dan 1.000 aanwezigen tot 31 maart niet te laten doorgaan om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Heel wat concertzalen en cultuurhuizen schrappen daarom (een deel van) hun programmatie voor deze maand. Hieronder vindt u een overzicht van welke grote evenementen uitgesteld of geannuleerd zijn.

Brussel

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft aangekondigd dat alle concerten, waar meer dan 1.000 mensen op aanwezig zullen zijn, vanaf woensdag 11 maart worden verboden. Live Nation kondigde aan dat diverse concerten in het Brussels Gewest verplaatst worden naar een latere datum. “De veiligheid van artiesten, fans en medewerkers is onze grootste prioriteit”, luidt het.

De Ancienne Belgique, met 2.000 plaatsen, sluit tot 31 maart de deuren. Alle concerten van deze maand worden opgeschort en, zo mogelijk, verplaatst naar een latere datum. “In het geval van verplaatsing blijven aangekochte tickets geldig. In geval van annulatie worden alle tickets automatisch terugbetaald”, klinkt het. Alle updates worden gecommuniceerd via de website van de AB. Alle kopers van tickets zullen per mail op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen van hun concert.

In Vorst Nationaal, met een capaciteit van 8.400 mensen, stonden onder meer concerten van Avril Lavigne (18 maart), The Script (19 maart) en Elbow (25 maart) gepland.

Ook wie in het Koninklijk Circus (2.000 plaatsen) tickets had voor het concert van Khaled (12 maart) en naar Carmina Burana (18 en 19 maart) wou gaan, zal dat niet meer kunnen.

De Koninklijke Vlaamse Schouwburg heeft donderdag toch beslist om al haar voorstellingen tot eind maart niet te laten doorgaan. De KVS heeft slechts een beperkte capaciteit van 500 en 240 plaatsen in haar respectievelijke zalen KVS Bol en KVS Box, maar beslist nu toch om alle voorstellingen af te gelasten. Ook de spektakelvoorstelling van JR wordt afgelast. Eerder werd hierover nog bericht dat het aantal toeschouwers zou teruggebracht worden van 1.200 naar 900, om zo te voldoen aan de opgelegde maximumcapaciteit van 1.000 personen, maar daar komt KVS op terug. “KVS acht de risico’s te hoog en wil haar publiek niet nodeloos in gevaar brengen. Alle bezoekers worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht”, meldt de organisatie. Concreet gaat het om JR (van 18 tot 22 maart), de volledige speelreeks van Piano Works Debussy (26, 27 en 28 maart) en het eerste deel van Fire Will Become Ashes but Not Now, waarvan de première voorlopig staat ingepland op 1 april. De KVS onderzoekt om voorstellingen te verplaatsen naar een latere datum en die aan te bieden aan de bezoekers die reeds een ticket kochten. Voor JR zal er een compensatievoorstel uitgewerkt worden.

Ook de Beursschouwburg en haar Beurscafé sluiten uit voorzorg de deuren voor het publiek tot 31 maart. De activiteiten van het cultuurhuis worden opgeschort en waar mogelijk verplaatst naar een latere datum. Elke tickethouder zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden.

Nog in Brussel sluit concertgebouw Flagey in Elsene voor onbepaalde tijd de deuren. Samen met de partners werd besloten om alle concerten, projecties van films, conferenties en andere activiteiten op te schorten. “Onze artistieke programmeurs gaan samen met de artiesten en de partners op zoek naar de mogelijkheden om evenementen te verplaatsen. We zullen de tickethouders hier in de volgende dagen over op de hoogte houden”, maakt Flagey bekend.

Botanique schort vanaf 13 maart tot en met 31 maart alle concerten en exposities in zijn zalen op. In totaal zijn er 33 concerten die niet kunnen doorgaan in de zalen Orangerie, Rotonde en Witloof Bar. De organisatoren bekijken of ze een nieuwe datum kunnen vinden voor deze voorstellingen. De tickethouders worden op de hoogte gehouden van mogelijke wijzigingen in de speeldata en hun kaartjes blijven geldig.

Nog in Brussel wordt ook het festival Listen! uitgesteld vanwege het coronavirus. Het festival dat focust op elektronische muziek zou normaal gezien plaatsvinden van 25 tot en met 29 maart, maar wordt verplaatst naar 10 tot 15 november.

Het Brusselse operahuis De Munt gaat tot eind maart al zijn operavoorstellingen schrappen die in de Grote Zaal gepland zijn. Die schouwburg heeft een capaciteit van 1.130 stoelen.

In Bozar worden voorlopig al drie concerten uitgesteld naar een latere datum. Het gaat om dat van Chick Korea Trio (11 maart), An evening with Whitney Houston (12 maart) en Gala Concert of the Queen Elisabeth Music (13 maart).

Het Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor hebben vanwege de dreiging van het coronavirus besloten om zowel hun concerten in eigen land als die in Duitsland tot en met 9 april te schrappen. Het openingsconcert van het Klarafestival van vanavond is daarmee afgelast.

Antwerpen

Concertzaal De Roma in Antwerpen schrapt alle geplande concerten en evenementen op eigen initiatief tot eind maart. In totaal gaat het om 27 publieke activiteiten. “Wij kunnen niet langer wachten op een algemeen verbod van de overheid en nemen onze verantwoordelijkheid in het belang van de volksgezondheid”, zegt algemeen coördinator Danielle Dierckx. De Roma zoekt onder meer een oplossing voor de concerten van Clouseau op 20 en 21 maart, The Dead South op 24 maart, Seasick Steve op 27 maart, en I Muvrini op 29 maart. Het uitverkochte concert van Vive La Fête dat gepland stond voor nu vrijdag 13 maart wordt uitgesteld naar vrijdag 26 juni. De Mens zou op 28 maart naar De Roma komen, maar de band zal nu op zondag 24 mei zijn opwachting maken.

Ook Trix neemt de beslissing om alle concerten al minstens tot en met 31 maart niet te laten plaatsvinden. “We bekijken met de betreffende bands of we de concerten kunnen verplaatsen naar een latere datum”, meldt de concertzaal. Dat gebeurt bijvoorbeeld met de entourages van Rex Orange Country (22 maart), Millionaire (29 maart) en Sisters of Mercy (31 maart).

Het Sportpaleis en de Lotto Arena schrappen alle grote events met meer dan 1.000 aanwezigen de komende twee weken. Dat heeft CEO van de Sportpaleisgroep, Jan Van Esbroeck, bevestigd. Eerder kondigde gouverneur van provincie Antwerpen, Cathy Berx, een principieel verbod aan. Evenementen mochten doorgaan, mits er aan strikte voorwaarden voldaan werd. “We moeten met serieuze criteria rekening houden en als ik die bekijk, komt geen enkel concert in aanmerking”, zegt Van Esbroeck. In de Stadsschouwburg in Antwerpen worden de ‘Mamma Mia!’-voorstellingen beperkt tot 930 toeschouwers.

Rampage, het groots drum-'n-bass en dubstep-event in ons land, zal dus niet plaatsvinden op 13 en 14 maart. Organisator Hans Machiels – DJ Murdock – liet eerder al weten dat dat een financiële ramp zou betekenen. Het concert van Santana op 24 maart werd eerder al uitgesteld naar een nog te bepalen datum.

Ook Cirque du Soleil in de Lotto Arena (5.200 plaatsen) wordt geannuleerd.

Nog in de provincie Antwerpen zitten de uitbaters van de pas heropende Carré in Willebroek behoorlijk verveeld met de zaak. “Net na de grote heropening van Carré, kon de timing niet slechter zijn”, zegt manager Tim Van Campenhoudt. Maar de Carré past haar indeling aan en blijft wél open.

Naar aanleiding van het advies van de federale regering in verband met publieksbijeenkomsten heeft Studio 100 in nauw overleg met de betrokken autoriteiten beslist om de lopende shows in maart uit te stellen. Het gaat hierbij over de musical “Daens” en de spektakel-musical “40-45" in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs en de K3-show in Flanders Expo in Gent. Mensen die een ticket hebben gekocht voor één van deze voorstellingen zullen snel gecontacteerd worden via e-mail in verband met de omboeking naar de alternatieve speeldata.

Ook de stad Lier sluit tal van stedelijke locaties tot eind maart in de strijd tegen het coronavirus. Onder meer de culturele centra De Mol, Vredeberg en Colibrant en de sporthallen De Komeet, Stadspark en ‘t Spui gaan dicht, net als het stadsmuseum en de Zimmertoren. Alle activiteiten en evenementen van de stad en derden die op de locaties in kwestie gepland waren, worden geannuleerd.

West-Vlaanderen

De gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé verbiedt alle evenementen indoor in de provincie met meer dan 1.000 aanwezigen tot het einde van de maand. Er worden nergens uitzonderingen gemaakt. Onder meer het festival van Bart Tommelein (Open Vld) in Oostende wordt afgelast. “We moeten dit serieus nemen. Niemand onder de burgemeesters was vragende partij voor uitzonderingen. Iedereen ging meteen akkoord met de maatregel”, vertelt Decaluwé.

In het Kursaal in Oostende (2.000 plaatsen) staan in maart 7 concerten met meer dan 1.000 bezoekers gepland. De events gaan niet door op hun oorspronkelijke datum en er wordt een nieuwe datum voor gezocht. De culinaire beurs Tavola in Kortrijk Xpo, die dit weekend stond gepland, werd uitgesteld naar september door het coronavirus. De eerste editie van de vakbeurs Techni-Mat, op 25 en 26 maart in Kortrijk Xpo gepland, wordt uitgesteld naar 7 en 8 oktober. In het Proximus Theater De Panne gaat de comedyshow Preuteleute op 14 maart niet door.

In Brugge gaat de reismarkt in de Stadshallen op zondag 15 maart niet door. De organisatoren hebben dat zelf beslist aangezien ze zeker 4.000 bezoekers verwachten. Ook het turnfeest van Rust Roest in Brugge met 1.400 bezoekers gaat niet door. De loopwedstrijd Miles for Smiles kan wel doorgaan maar op de afterparty indoor mogen niet meer dan 1.000 aanwezigen zijn. Het Concertgebouw in Brugge annuleert dan toch ook evenementen tot het einde van deze maand. Eerst wilde de directie het aantal bezoekers nog beperken tot minder dan duizend maar nu gaan ze over tot strengere maatregelen. Alle publieke evenementen tot eind maart in het Concertgebouw worden geannuleerd of uitgesteld. Dat geldt ook voor evenementen in zaalhuur, randactiviteiten, rondleidingen en andere evenementen.

Limburg

Voor de fans van het betere Vlaamse lied staat vanaf 27 maart Het Schlagerfestival 2020 gepland in de Ethias Arena (21.600 plaatsen) in Hasselt. Ook de I Love the 90s Party staat daar nog op de agenda, maar het valt af te wachten of deze immens populaire evenementen zullen kunnen doorgaan.

Muziekodroom schrapt alle geplande concerten en evenementen tot eind maart.

Club Versuz wacht de finale beslissing van de gouverneur van Limburg en de burgemeester van Hasselt niet af en neemt zelf de nodige maatregelen. Zo wordt de capaciteit van de club teruggebracht van 3.300 bezoekers naar 950 bezoekers. De discotheek rekent op het gezond verstand van bezoekers en raadt iedereen die zich ziek voelt af om naar de club te komen en de nodige hygiënemaatregelen in acht te nemen. De club zal er zelf op toezien dat niemand van het personeel ziek komt werken en voorziet handgels aan de toiletten en aan de in- en uitgang. Ook de eventruimte Area V gaat van een capaciteit van 1.200 bezoekers naar 950 bezoekers. Voor de aanpalende Moose Bar geldt geen vermindering van capaciteit, aangezien zij ver onder de 1.000 personen zitten.

Oost-Vlaanderen

In Gent hebben alle elf cultuurhuizen beslist om de deuren te sluiten tot het einde van de maand. De instellingen die de deuren sluiten zijn: CAMPO, Compagnie Cecilia, De Centrale, De Vieze Gasten, Muziekcentrum De Bijloke, Handelsbeurs concertzaal, KOPERGIETERY, Kunstencentrum Vooruit, NTGent, Minardschouwburg en Opera Ballet Vlaanderen.

Alle evenementen worden uitgesteld of geannuleerd en dat tot zeker 31 maart. NTGent heeft beslist om al zeker tot 19 april te sluiten. “De drastische beslissing komt er om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht, “en uit voorzorgsmaatregel naar aanleiding van de recentste evoluties.” Er is nog geen duidelijkheid over eventuele terugbetaling van tickets.

Het uitgaansleven wordt ook beperkt. Kompass Klub, een van de grootste clubs in België, sluit de deuren tot eind deze maand.

In Gent Expo wordt de K3-show van Studio 100 afgelast. De interieurbeurs Sfeer, met een capaciteit van meer dan 20.000 bezoekers, zal tijdslots installeren zodat niet meer dan 1.000 bezoekers tegelijkertijd in de expohal zijn. De beurs start zaterdag in Gent Expo. Ook voor een evenement in velodroom ‘t Kuipke wordt nog een oplossing gezocht.

Vlaams-Brabant

Ook Het Depot in Leuven sluit de deuren tot eind deze maand. “Alle concerten die in deze periode in Het Depot gepland stonden, worden bijgevolg geannuleerd”, meldt de concertzaal.

Het carnavalsfeest in Halle wordt op vraag van gouverneur Lodewijk De Witte uitgesteld. Voor de duizenden carnavalisten zal die beslissing hard aankomen. “Maar de maatregel is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te vertragen”, luidt het. Het carnaval in Halle was normaliter gepland van zaterdag 21 tot en met maandag 23 maart. Ook de carnavalskermis gaat niet door. De stad en organisator Halattraction willen het carnaval uitstellen tot de maand september om er dan een zomers carnavalsfeest van te maken.