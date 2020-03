OVERZICHT. Dertig nieuwe overlijdens door coronavirus, 1.089 mensen in ziekenhuis, 238 op intensieve zorgen

Redactie

21 maart 2020

11u18

Bron: Belga

De voorbije 24 uur zijn er in ons land 558 nieuwe besmettingen bijgekomen in ons land. In totaal zijn er nu 2.815. Er kwamen helaas ook 30 doden bij. In totaal zijn 67 mensen overleden aan het virus. Dat melden de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André