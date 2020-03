OVERZICHT. Dertig nieuwe overlijdens door coronavirus, 1.089 mensen in ziekenhuis, 238 op intensieve zorgen Redactie

21 maart 2020

11u18

Bron: Belga 44 De voorbije 24 uur zijn er in ons land 558 nieuwe besmettingen bijgekomen in ons land. In totaal zijn er nu 2.815. Er kwamen helaas ook 30 doden bij. In totaal zijn 67 mensen overleden aan het virus. Dat melden de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André.

299 patiënten moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, wat het totaal op 1.089 brengt. 58 mensen mochten het ziekenhuis verlaten.

In totaal liggen er nu 238 mensen op intensieve zorgen, een stijging van 74. 176 van hen worden beademd, dat is een stijging van 53.

“We zien de voorbije 24 uur nog steeds een verdere en sterkere stijging van de cijfers. Dat ligt in de lijn der verwachtingen. Het is op dit moment te vroeg om een impact van de maatregelen te voelen”, zei Van Gucht.

Minder dan een derde van de ongeveer 1.900 beschikbare bedden op intensieve zorg is op dit moment bezet. De ziekenhuizen werken momenteel nog aan een verdere uitbreiding van de capaciteit. “We zitten nog lang niet aan onze maximale capaciteit”, zei Van Gucht.

Het totale aantal nieuwe, bevestigde besmettingen nam toe met 558. Daarvan komen er 292 uit Vlaanderen, 200 uit Wallonië, 50 uit Brussel. Zestien waren van onbekende origine. Het cijfer is een onderschatting, want niet iedereen met vermoedelijke symptomen wordt getest. Het totale aantal bevestigde gevallen komt daarmee op 2.815 te liggen.

De personen die de voorbije dagen overleden zijn bijna allemaal 65-plussers. Twee van hen waren tussen 45 en 64, één tussen 25 en 44. Bijna altijd speelden ook onderliggende aandoeningen, zei Van Gucht.

Van Gucht benadrukte ook dat alle leeftijden kunnen besmet raken. “Het is zo dat jonge mensen gelukkig geen ernstige ziekte meemaken. Maar ze kunnen het virus wel verspreiden. Het is daarom belangrijk dat iedereen, ook jonge mensen, hun gedrag aanpassen.”

Volgens Van Gucht is het moeilijk te voorspellen wanneer de piek van de corona-epidemie in ons land ongeveer zal vallen. “Het is zo dat onze maatregelen een sterke impact hebben op het verdere verloop van de epidemie. Onze maatregelen vlakken de piek wat af, maar verleggen die ook in de tijd. Het kan dus nog een tijdje duren voor ze er komt. Maar als we niet hadden gehandeld, zouden de cijfers hoger geweest zijn dan ze nu zijn.”

Van Gucht achtte het overigens “weinig waarschijnlijk” dat we na 5 april alle isolatiemaatregelen zullen kunnen loslaten. “Welke zullen aangehouden worden, welke misschien versoepeld, zal afhangen van de cijfers en van de evaluatie van de komende dagen en weken.”

Om de maatregelen te doen respecteren, zullen er controles zijn en zal er beboet worden, werd bevestigd.