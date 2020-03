OVERZICHT. Dertien nieuwe overlijdens in ons land, maar specialisten zijn voorzichtig optimistisch na nieuwe cijfers TT

23 maart 2020

11u19 38 Er zijn de voorbije 24 uur 13 nieuwe overlijdens bijgekomen door het nieuwe coronavirus in ons land. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het totale aantal staat nu op 88 sterfgevallen. In de ziekenhuizen zijn nu 1.643 patiënten opgenomen, een stijging met 290 patiënten. De stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zwakt daarmee wel af, wat mogelijk goed nieuws is. Op de intensieve zorgen liggen 322 patiënten, een stijging van 32 patiënten in de voorbije 24 uur.

Gisteren kwamen er in totaal 342 bevestigde besmettingen bij in België. Het totale aantal bevestigde besmette personen ligt nu op 3.743, wat in werkelijkheid nog altijd een onderschatting is, aangezien niet iedereen met symptomen wordt getest. In de ziekenhuizen zijn er in totaal 1.643 patiënten opgenomen. Dat is een stijging van 290 patiënten op een dag tijd, tegenover 355 ziekenhuisopnames op zaterdag. In de intensieve zorgen liggen 322 patiënten in totaal, een stijging van 32 patiënten in de voorbije 24 uur tegenover 52 de dag ervoor.

In totaal werden 88 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 13 in de voorbije 24 uur. Er zijn nu 401 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 13 maart (350 sinds 15 maart).



Op onderstaande grafiek tonen we de evolutie van het totale aantal ziekenhuisopnames, mensen op intensieve zorgen, overlijdens, en genezingen. De curves stijgen nog, maar doen dat nu minder fel dan voorheen:

“We hebben het virus bij het nekvel”

“Het is voor het eerst sinds de bevestiging van de uitbraak dat we een voorzichtige daling zien in de nieuwe bevestigde besmettingen en ziekenhuisopnames”, aldus Steven Van Gucht van het wetenschappelijk comité dat de verspreiding van het virus opvolgt. “Dat is bemoedigend. Maar we moeten voorzichtig zijn: we weten nog niet of de trend zal aanhouden. We hebben het virus bij het nekvel en het is belangrijk dat niet los te laten.”

Van Gucht waarschuwde echter dat de strijd nog niet gestreden is. “We gaan de inspanningen nog een tijd moeten volhouden. De komende weken zullen zeker zwaar worden. Niet in het minst voor onze gezondheidswerkers”, zegt hij. “Het is belangrijk de maatregelen op te volgen. Wanneer we de maatregelen loslaten, zou het virus opnieuw kunnen doorbreken.”

Of de lagere cijfers echt te danken zijn aan de maatregelen van de voorbije weken, is volgens Van Gucht nog niet wetenschappelijk vast te stellen. Wat volgens hem wel zeker is, is dat de situatie nu beter is dan wanneer er geen maatregelen getroffen waren.

De daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en besmettingen is ook op onderstaande grafiek te zien:

“Werken aan uitbreiding testcapaciteit”

De overheidsdienst beklemtoonde nogmaals dat het aantal positieve gevallen een onderschatting is, omdat lang niet iedereen getest wordt. Vanuit de WHO wordt er al langer op gehamerd om zo breed mogelijk te testen, en ook in België wordt daar werk van gemaakt. Er zijn al zowat 30.000 tests gebeurd, of per dag 2.000 à 2.500. “We werken aan een uitbreiding van die capaciteit”, zei Van Gucht. “Verschillende spelers, zoals laboratoria, zijn enorme inspanningen aan het doen. Er zijn nog een paar flessenhalzen die we zullen moeten overwinnen, want dit is een complex proces. Het is heel belangrijk dat we dit kunnen uitbreiden.”

In tussentijd werd de oproep om de genomen maatregelen na te leven, nog eens herhaald. “Jammer genoeg lijkt de urgentie nog niet overal doorgedrongen”, klonk het nog tijdens de persbriefing van maandag.

Verspreiding

Van de nieuwe besmette gevallen wonen er 173 in Vlaanderen, 118 in Wallonië en 45 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 6 gevallen.

Opvallend is de verdeling per provincie, waar relatief gezien (per 100.000 inwoners) vooral Limburg getroffen is. Mogelijk speelt de verspreiding in de Turkse gemeenschap daar een rol in.

In absolute cijfers van besmettingen staat Limburg bovenaan naast Vlaams-Brabant en Henegouwen.

Leeftijd

De meeste besmettingen bevinden zich in de leeftijdsgroepen 40 tot 49 jaar en 50 tot 59 jaar. Opvallend: bij de jongere leeftijdscategorieën raken meer vrouwen besmet (lichtgroene balk), in de oudere categorieën vooral mannen (donkergroene balk).

De overgrote meerderheid van de overlijdens zijn bij mensen boven de 65 jaar.