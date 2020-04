OVERZICHT. Daling aantal ziekenhuisopnames en patiënten op intensieve zorgen zet zich voort LH

18 april 2020

11u23

Bron: Sciensano 45 Er zijn de afgelopen 24 uur 290 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal nu op 5.453 doden brengt. Er liggen momenteel nog 5.069 patiënten in het ziekenhuis. De voorbije 24 uur waren er 303 nieuwe opnames. Op intensieve zorgen liggen 1.119 personen, een daling van 21 patiënten in vergelijking met gisteren. 387 patiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen.

Er werden de afgelopen 24 uur 1.045 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, waarvan 608 in Vlaanderen, 298 in Wallonië en 128 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van 11 gevallen. In totaal zijn er nu officieel 37.183 mensen besmet geraakt, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

In de ziekenhuizen zijn 303 nieuwe patiënten opgenomen. In totaal zijn nu in de ziekenhuizen 5.069 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek). Dat is een daling van 92 in vergelijking met gisteren, de dag voordien was er nog een daling van 148 patiënten.

Er liggen 1.119 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), tegenover 1.140 gisteren, een daling van 21. Een dag eerder ging het om een daling van 42 patiënten.

In totaal werden er 290 nieuwe overlijdens geregistreerd, 93 in de ziekenhuizen en 192 in de woonzorgcentra. Gisteren waren het er 313. Met de nieuwe sterftecijfers, stijgt het totale aantal overlijdens tot 5.453 (zwarte lijn).

Sinds 15 maart zijn 8.348 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn), een toename van 387 tegenover het rapport van gisteren.



Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers. Als we kijken naar de nieuwe ziekenhuisopnames (eerste tabblad) - een van de belangrijkste indicatoren in de strijd tegen de pandemie - dan lag de piek waarschijnlijk ergens begin april. Het aantal opnames is sindsdien geleidelijk aan het dalen.

Op het tweede tabblad is te zien dat ook het aantal opnames op de afdelingen intensieve zorg daalt. Beweeg over de balkjes om de dagelijkse cijfers te zien en klik op de tabs om van cijfer te wisselen:



Wat weten we over de doden?

Van de 290 nieuwe overlijdens in België stierven 93 mensen in het ziekenhuis. 192 mensen stierven in een woonzorgcentrum. Voor Vlaanderen gaat het om 46 overlijdens in de ziekenhuizen, 73 in de woonzorgcentra.

In totaal zijn in de Vlaamse woonzorgcentra nu 1.444 (vermoedelijke) overlijdens door het coronavirus gerapporteerd, meer dan in de ziekenhuizen (1.174).



Het aantal doden op onderstaande grafiek wordt weergegeven volgens sterfdatum, voor zover bekend, en loopt dus niet gelijk met de datum van rapportage. Zo blijkt 12 april voorlopig de ‘dodelijkste dag’, met tot nu toe 337 overlijdens op 24 uur tijd. Dat cijfer kan bij elke rapportage nog worden bijgewerkt. Van gisteren zijn er voorlopig 33 overlijdens bekend.



Van de 290 nieuwe overlijdens stierven er 119 personen in Vlaanderen, 134 in Wallonië, en 37 in Brussel.



De overgrote meerderheid van de dodelijke slachtoffers is ouder dan 65 jaar. Jongere dodelijke slachtoffers zoals het meisje van 12 jaar, blijven uitzonderingen. In de categorie van de 25-44-jarigen vielen er tot nu toe zestien doden.



