OVERZICHT. Dalende trend in curves blijven aanhouden: 125 nieuwe besmettingen, 29 opnames TTR

30 mei 2020

11u11 68 Er zijn de afgelopen 24 uur 125 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er minder dan gisteren (212). In de ziekenhuizen werden 29 nieuwe patiënten opgenomen. Gisteren waren dat er nog 27. De totale bezetting in de ziekenhuizen daalde dan ook verder tot onder de 1.000: er zijn nu nog 890 bedden bezet, terwijl dat er gisteren nog 937 waren. De daling zet zich ook verder op intensieve zorgen: daar worden nog 173 mensen verzorgd, tegenover 187 gisteren. Er werden 23 overlijdens gerapporteerd (gisteren 42).



In totaal liggen er nu nog 890 patiënten in de ziekenhuizen. De algemene trend blijft dus ook hier dalend (oranje lijn op onderstaande grafiek) na de piek van meer dan 6.000 patiënten begin april. De voorbije 24 uur waren er 29 nieuwe opnames.



Ook vanop de afdelingen intensieve zorg kwam er goed nieuws: daar liggen nu 14 patiënten minder dan gisteren, wat het totaal op 173 brengt. Ook hier is de tendens op langere termijn dalend. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn).



Er werden jammer genoeg wel 23 nieuwe overlijdens gemeld. Het totale aantal sterfgevallen stijgt zo naar 9453 (zwarte lijn). Van die 23 doden, overleden 13 mensen in het ziekenhuis en 8 in een woonzorgcentrum. Er zijn in totaal al 15 769 patiënten genezen verklaard sinds 15 maart (groene lijn), dat is een stijging van 87 in de voorbije 24 uur.



