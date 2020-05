OVERZICHT. Dalende trend houdt aan HLA

19 mei 2020

11u10

Bron: Sciensano 20 De voorbije 24 uur hebben 30 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten, en werden 50 nieuwe patiënten opgenomen. Op de afdeling intensieve zorg is er opnieuw sprake van een lichte stijging: momenteel liggen daar 345 coronapatiënten, dat zijn er 3 meer dan gisteren. Er werden helaas ook opnieuw 29 overlijdens gerapporteerd, waardoor de dodentol tot 9.108 stijgt.



Het aantal nieuwe opnames (50) is opnieuw iets hoger dan de dag voordien, toen er 43 patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis. Voor de tiende dag op rij blijft dat aantal onder de belangrijke grens van 100 nieuwe opnames, en het blijft voor de tweede dag op rij op of onder de grens van 50, die viroloog Marc Van Ranst eerder vooropstelde voor een veilige exit uit de lockdown.



Nog 1.630 patiënten in ziekenhuis

Ondanks de 30 ontslagen uit de ziekenhuizen stijgt de bezetting in hospitaalbedden van 1.614 naar 1.630 (oranje lijn op onderstaande grafiek). Sinds 14 mei zitten we onder de drempel van 2.000 ziekenhuispatiënten, die op 25 maart werd overschreden.



De stijging met 3 patiënten in de voorbije 24 uur op de afdeling intensieve zorg betekent dat daar nu 345 patiënten liggen. De piek van 1.285 patiënten dateert van 9 april (rode lijn).

Er werden ook 29 nieuwe overlijdens geregistreerd, dat is één meer dan gisteren. Hierbij speelt vermoedelijk nog steeds het weekendeffect, waarbij de cijfers wat trager doorsijpelen. Het totale aantal overlijdens stijgt tot 9.108 (zwarte lijn). Van die 29 overleden 21 mensen in het ziekenhuis en 8 in een woonzorgcentrum. In de laatste groep werd 88 procent bevestigd door een Covid-test.

Met de 30 nieuwe ontslagen uit het ziekenhuis hebben sinds 15 maart in totaal 14.687 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).



232 nieuwe besmettingen

Er zijn verder 232 nieuwe besmettingen genoteerd, dat is een daling ten opzichte van de 279 nieuwe bevestigde gevallen van gisteren.

Van de nieuwe vastgestelde besmette personen wonen er 176 in Vlaanderen, 40 in Wallonië en 16 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land op 55.791.

