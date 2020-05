OVERZICHT. Dalende curve zet zich voort. 76 overlijdens, 210 patiënten naar huis en 76 nieuwe opnames LH

09 mei 2020

11u26 0 Er zijn de afgelopen 24 uur 585 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België. In de ziekenhuizen werden 76 nieuwe patiënten opgenomen, maar de totale bezetting in de ziekenhuizen daalt wel verder. Ook op intensieve zorg daalde de bezetting met 6 tot 502. Jammer genoeg vielen er opnieuw 76 overlijdens te noteren.

Gisteren werden er nog 108 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, met 76 vandaag zitten we dus ruim onder de honderd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met 210 ontslagen in de ziekenhuizen en 76 nieuwe opnames zijn nu in totaal nog 2.381 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek hieronder), gisteren waren dat er nog 2.555. In de ziekenhuizen werd de piek op 7 april bereikt, met meer dan 6.000 patiënten. De lichte daling op intensieve zorg betekent dat daar nu nog 502 patiënten liggen, na de piek van 1.285 patiënten op 9 april (rode lijn). Er moeten 328 patiënten beademd worden, een daling van 11.

Er werden 76 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 107 gisteren. Daarvan stierven 44 mensen in Vlaanderen, 27 in Wallonië en 5 in Brussel. Van die 76 overleden 37 personen in het ziekenhuis en 39 in een woonzorgcentrum. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 8.581 (zwarte lijn).

Met de 220 nieuwe ontslagen hebben sinds 15 maart 13.411 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

gezondheid