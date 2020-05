OVERZICHT. Coronacijfers tonen stabilisering in ziekenhuizen en op intensieve zorg: evenveel patiënten als gisteren TT

11 mei 2020

11u11 40 Er liggen in de Belgische ziekenhuizen 2.222 patiënten met het coronavirus, dat zijn er exact evenveel als gisteren. Ook op de afdelingen intensieve zorg is de daling even gestopt (+ twee patiënten), al is dat mogelijk vooral een gevolg van het weekendeffect. Volgens viroloog Steven Van Gucht is ook de dalende trend van het aantal nieuwe besmettingen gestopt. 368 coronatests leverden de afgelopen 24 uur een positief resultaat op.



De Sciensano-rapporten op maandag tonen al wekenlang dezelfde trend wat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames betreft: door het weekendeffect ligt dat cijfer aan het begin van de week altijd erg laag. Ook vandaag is dat niet anders. Met de 60 nieuwe ziekenhuisopnames zitten we ongeveer op hetzelfde niveau als vorige week maandag, toen ging het op 59 nieuwe opnames. “De trend van de voorbije dagen is gestabiliseerd. Er was geen stijging noch een daling op te merken in de voorbije zeven dagen. We blijven wel mooi onder de honderd hospitalisaties”, aldus Van Gucht.



Met 55 ontslagen in de ziekenhuizen en 60 nieuwe opnames zijn nu in totaal nog 2.222 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek hieronder), exact hetzelfde cijfer als gisteren. Ook dat is een trend die altijd op maandag wordt waargenomen. In de ziekenhuizen werd de piek op 7 april bereikt, met meer dan 6.000 patiënten.



De stabilisering op intensieve zorg betekent dat daar nu nog 478 patiënten liggen, na de piek van 1.285 patiënten op 9 april (rode lijn). 299 patiënten hebben nog ademhalingsondersteuning nodig.



Er werden 62 nieuwe overlijdens geregistreerd, tegenover 75 gisteren. Daarvan stierven 28 mensen in Vlaanderen, 22 in Wallonië en 12 in Brussel. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 8.707 (zwarte lijn).



Met de 55 nieuwe ontslagen hebben sinds 15 maart 13.697 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).



Wat weten we over de overlijdens?

Van de 62 nieuwe doden overleden 35 mensen in het ziekenhuis en 26 in een woonzorgcentrum. Van de doden in de ziekenhuizen was 94 procent een bevestigde COVID-19-patiënt, van die in woonzorgcentra ging het om 73 procent.

Van de in totaal 8.707 overleden personen, overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (21 procent) als vermoedelijke (79 procent) gevallen.



Onderstaande grafiek toont het aantal overlijdens volgens sterfdatum, en niet volgens de datum van de rapportage. Ook hier is de dalende trend duidelijk zichtbaar (de cijfers van de laatste dagen zijn telkens wel een onderschatting door de vertraging op de melding van het overlijden). De piek werd bereikt op 12 april, met 344 overlijdens op een dag tijd.



De overgrote meerderheid van de overledenen was 75 jaar of ouder. Er stierven tot nu toe 3.133 mannen aan de gevolgen van het coronavirus, en 3.058 vrouwen. Van meer dan 2.500 overledenen is het geslacht en de leeftijd officieel onbekend: het gaat om sterftecijfers uit de Vlaamse woonzorgcentra, waarbij de gegevens zonder verdere kenmerken zijn doorgegeven.



Al meer dan 584.000 tests afgenomen

Er zijn ook 368 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, wat een daling is tegenover gisteren (485). Maar op iets langere termijn bekeken, het zevendaagse gemiddelde, is de daling gestopt, zegt Sciensano en tekent er zich zelfs een stijging van 3 procent af. Dat is op zich normaal, klinkt het, aangezien er sinds vorige week een nieuwe, veel bredere teststrategie wordt gebruikt. “Ook mensen met milde symptomen kunnen getest worden en komen dus terecht in de statistiek van het totaal aantal bevestigde besmettingen. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste verklaring waarom het aantal besmettingen weer stijgt.”

Het totale aantal besmettingen nam toe tot 53.449, al is dat sowieso een grove onderschatting van de werkelijkheid.

Van de 368 nieuwe besmette personen wonen er 199 in Vlaanderen, 131 in Wallonië en 36 in Brussel. Er is geen informatie over de woonplaats van de overige 2 gevallen. Er werden 18.606 tests gerapporteerd, tegenover 25.485 gisteren. In totaal zijn al meer dan 584.000 tests afgenomen.

Veel meer vrouwen dan mannen besmet

In totaal raakten 19.458 mannen officieel besmet, tegenover 33.730 vrouwen, al kan dat ook aan een verschil in testen te wijten zijn. Vooral in de groep 20- tot 59-jarigen werden al veel meer vrouwen positief getest, mogelijk deels te verklaren doordat werknemers in zorgberoepen vaker worden getest dan de algemene bevolking, en daarin meer vrouwen werken.

De verklaring voor het hogere aantal vrouwelijke 80-plussers, is hun hogere aandeel in de bevolking in die leeftijdscategorie: er zijn door de hogere levensverwachting sowieso meer vrouwelijke 80-plussers dan mannelijke.



Per provincie telt Antwerpen in absolute cijfers het meeste aantal besmettingen, gevolgd door Luik. Namen, Waals-Brabant en Luxemburg tellen opvallend minder besmettingen.



Afgezet tegenover het aantal inwoners, telt Antwerpen net het minste aantal besmettingen, na Waals-Brabant. Limburg, waar vooral het zuid-westen zwaar getroffen is, kent nog altijd het meeste besmettingen per 100.000 inwoners: 657. Ook Luik is hard getroffen met 578 besmettingen per 100.000 inwoners.



Bekijk hier ook het aantal besmettingen per gemeente.