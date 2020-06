OVERZICHT. Coronacijfers dalen fors: 74 nieuwe besmettingen, amper 2 sterfgevallen TT

20 juni 2020

11u14 48 Er zijn de voorbije 24 uur 74 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld in België, tegenover 128 gisteren. Er werden 20 nieuwe patiënten in de ziekenhuizen opgenomen (net als gisteren), 42 anderen mochten het hospitaal weer verlaten. Op de afdeling intensieve zorgen liggen nog exact 50 mensen. Er werden bovendien slechts 2 overlijdens gerapporteerd, allebei in een ziekenhuis, tegenover 12 nieuwe overlijdens gisteren. Alle trends van de voorbije week blijven dalend.



Gisteren schreef persbureau Belga dat het wetenschappelijk instituut Sciensano geen cijfers meer zou publiceren in het weekend en op maandag. De beslissing moest wat rust geven aan de mensen die elk weekend een rapport moeten opstellen, en ook de ziekenhuizen ontlasten. Zij moeten hun cijfers van het weekend voortaan pas op maandag doorsturen. Sciensano preciseert vandaag dat er op zaterdag toch nog cijfers komen, aangezien het gaat om een rapportage van de statistieken die op vrijdag worden verzameld.



En de cijfers van deze zaterdag tonen enkel positieve tendensen. We duiken met 74 nieuwe besmettingen opnieuw stevig onder de symbolische grens van 100 besmettingen per dag, na de 128 gisteren. Van de 74 nieuwe gevallen waren er 56 gemeld in Vlaanderen, 11 in Wallonië, en 7 in Brussel. Het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land komt nu op 60.550. Dat is een onderschatting, want niet iedereen werd/wordt getest.



In de ziekenhuizen zijn 20 nieuwe patiënten opgenomen, ook gisteren werden 20 opnames gemeld. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft nu al anderhalve maand onder de 50. Op langere termijn blijft de trend dan ook dalend. De absolute piek lag op 29 maart, toen meer dan 600 patiënten in een dag werden opgenomen.



In totaal zijn er in de ziekenhuizen momenteel 308 bedden bezet door Covid-19-patiënten, een daling van 32 patiënten in de voorbije 24 uur.

Er liggen nog 50 mensen op de afdeling intensieve zorg, tegenover 55 gisteren, een daling van 5 patiënten. Ook deze trend blijft op langere termijn dalend. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april.



Er werden 2 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd, tegenover 12 gisteren. Beide overlijdens vonden plaats in het ziekenhuis, er viel dus geen enkel overlijden meer te betreuren in een woonzorgcentrum.

Het totaal aantal overlijdens in ons land ligt nu op 9.696. De overlijdens in de ziekenhuizen zijn 95 procent bevestigde gevallen en 5 procent mogelijke gevallen. In de woonzorgcentra gaat het om 27 procent bevestigde en 73 procent vermoede gevallen.

In totaal werden ook al 16.771 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen sinds 15 maart. Dat is een stijging van 42 in de voorbije 24 uur.



