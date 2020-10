OVERZICHT. Coronacijfers blijven stijgen: nu al 4.153 besmettingen per dag, woensdag zelfs piek van 6.505 positieve tests IB KVDS

12 oktober 2020

05u58

Bron: Belga, Sciensano 22 Tussen 2 en 8 oktober zijn in België gemiddeld 4.153,7 nieuwe coronabesmettingen per dag gerapporteerd, zo blijkt maandag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een stijging met 89 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Op woensdag 7 oktober was er zelfs een - voorlopig - recordaantal van 6.505 bevestigde besmettingen. Ook het gemiddelde aantal hospitalisaties en overlijdens blijft maar toenemen.

De stijgende tendens in de coronacijfers blijft zich dus doorzetten. Zondag was er ook al sprake van een stijging met 89 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Zaterdag was dat nog een stijging van 80 procent, vrijdag 72 procent en de dag ervoor 64 procent. Sinds het begin van de epidemie zijn al 162.258 mensen in ons land besmet geraakt. , van wie 77.236 (47,6%) in Vlaanderen, 54.378 (33,5%) in Wallonië en 26.762 (16,5%) in Brussel.

Volgens de laatste bekende dagcijfers zijn er op woensdag 7 oktober maar liefst 6.505 besmettingen vastgesteld. Nooit eerder waren het er zo veel. Een dag eerder, op dinsdag 6 oktober, ging het om 5.517 besmettingen. Op maandag 5 oktober waren dat er 5.088, en op zondag 4 oktober om 1.030. Tijdens het weekend lagen die cijfers lager, omdat mensen vaak wachten tot na het weekend om naar de dokter te gaan.

Voor donderdag 8 oktober staan 5.661 bevestigde besmettingen in de tabellen. De cijfers van na 8 oktober zijn niet definitief en zullen de komende dagen nog oplopen. Voorlopig gaat het voor vrijdag 9 oktober om 3.566 en voor zaterdag 10 oktober om 618 bevestigde gevallen.

Testen

Het aantal dagelijkse staalafnames stijgt licht, tot gemiddeld iets meer dan 38.332 tests per dag.

Van alle testen blijkt nu 10,73 procent positief te zijn, een cijfer dat blijft stijgen en aangeeft dat er steeds meer positieve gevallen opduiken, ondanks een min of meer gelijklopend totaal aantal testen.

Ziekenhuizen

Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan. In de ziekenhuizen zijn tussen 5 en 11 oktober gemiddeld elke dag 125,6 mensen opgenomen, een stijging met 62,5 procent tegenover de voorgaande periode. Er liggen momenteel 1.329 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 243 op intensieve zorgen.

Intussen zijn in België 10.191 mensen overleden na een coronabesmetting. Tussen 2 en 8 oktober stierven dagelijks gemiddeld 16,1 mensen aan het virus, dat is een stijging van 6,7 procent in de vergelijking met een week eerder. Op woensdag 7 en donderdag 8 oktober werden er zelfs 20 overlijdens op één dag gerapporteerd.

Bekijk ook:

“Antimalariamiddel werkt toch als behandeling bij corona”

