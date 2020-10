OVERZICHT. Coronacijfers blijven fors stijgen in ons land: gisteren 132 ziekenhuisopnames jv

08 oktober 2020

05u59

Bron: belga, Sciensano 6 Tussen 28 september en 4 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.595,4 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 64 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Ook in de ziekenhuizen zet de stijging zich door met gisteren 132 ziekenhuisopnames.

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen neemt met 2.595,4 dagelijkse gevallen weer snel toe. Ten opzichte van een week eerder is dat cijfer een stijging van 64 procent. Gisteren meldde Sciensano een stijging van 57 procent, eergisteren was dat nog 48 procent en zaterdag 32 procent.

Volgens de laatste bekende dagcijfers zijn er op zondag 4 oktober 859 besmettingen vastgesteld. De cijfers van de dagen daarvoor zijn bovendien nog fors bijgesteld, hoewel ze gisteren volgens Sciensano al definitief waren: voor zaterdag 3 oktober gaat het nu om 1.448 besmettingen, voor vrijdag 2 oktober om 3.555.

De cijfers van na zondag 4 oktober zijn niet definitief en zullen de komende dagen nog worden aangevuld. Voorlopig gaat het voor maandag 5 oktober al om 2.692 besmettingen en voor dinsdag 6 oktober om 503 bevestigde gevallen.

Dat brengt het totale aantal mensen dat in ons land positief testte op 137.868.

Testen

Het aantal dagelijkse staalafnames bleef min of meer stabiel rond de 37.000.

Van alle testen blijkt nu ongeveer 8 procent positief te zijn, een cijfer dat wel blijft stijgen en aangeeft dat er steeds meer positieve gevallen opduiken, ondanks een gelijklopend totaal aantal testen.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld elke dag ruim 90,7 nieuwe patiënten opgenomen. Dat is een stijging van 32 procent ten opzichte van een week eerder. Gisteren werden er 132 Covid-patiënten opgenomen. Het is van begin mei geleden dat het er nog zo veel waren.

Volgens de meest recente cijfers waren gisteren 1.050 ziekenhuisbedden (+42 procent ten opzichte van vorige week) ingenomen door Covid-patiënten, van wie er 201 intensieve zorgen (+28 procent ten opzichte van een week eerder) nodig hebben.

Overlijdens

Zo'n 10.108 personen zijn in België aan Covid-19 bezweken. Tussen 28 september en 4 oktober stierven dagelijks gemiddeld 11,7 mensen aan het virus, een verdubbeling tegenover een week daarvoor.

