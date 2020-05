OVERZICHT. Coronacijfers blijven dalen: opnames duiken voor eerste keer in anderhalve maand onder symbolische grens van 100 Mogelijk wel sterk weekendeffect TT

03 mei 2020

11u12 18 Er zijn de afgelopen 24 uur 77 nieuwe ziekenhuisopnames door het coronavirus gemeld, het laagste cijfer sinds midden maart, en sindsdien ook de eerste keer dat dat aantal onder de honderd duikt. Mogelijk speelt er wel een weekendeffect, nog versterkt door de feestdag op vrijdag. Ook slechts 98 mensen werden uit het ziekenhuis ontslagen, tegenover 319 een dag eerder. In de ziekenhuizen liggen zo op dit moment nog 3.056 patiënten die verzorgd worden voor Covid-19, 53 minder dan gisteren. Er werden 79 overlijdens gemeld, ook minder dan gisteren.



Ook het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorg daalde verder, daar liggen nog 674 personen (-15, tegenover -60 gisteren). Op 9 april bereikten we de piek met 1.285 patiënten op intensieve zorg. 421 patiënten hebben nog ademhalingsondersteuning nodig.

In totaal zijn nu 3.056 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek hieronder), gisteren waren dat er nog 3.111. In de ziekenhuizen werd de piek op 7 april bereikt, met meer dan 6.000 patiënten, dat cijfer is nu dus bijna gehalveerd.



In totaal werden er 79 nieuwe overlijdens geregistreerd, een relatief stabiel cijfer ten opzichte van de 82 gisteren. Het totale aantal overlijdens stijgt daardoor tot 7.844 (zwarte lijn).



Met de 98 nieuwe ontslagen hebben sinds 15 maart 12.309 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).

Tot slot zijn er 389 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, ook het laagste aantal sinds midden maart. Daarvan wonen er 187 in Vlaanderen, 107 in Wallonië en 73 in Brussel. Er was geen informatie over de woonplaats van de overige 22 gevallen. In totaal zijn er nu officieel 49.906 mensen besmet geraakt, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.



Symbolische grens

De gunstige cijfers komen er een dag voor de eerste versoepeling van de lockdownmaatregelen in België, wanneer veel bedrijven weer opengaan, het openbaar vervoer opnieuw op grotere kracht draait en burgers met meer personen fysieke activiteiten mogen uitvoeren. Toch roept Sciensano op de algemene aanbevelingen te blijven opvolgen. “Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties lijkt te dalen”, zegt Sciensano. “Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.” Het gaat dan vooral om afstand houden, vaak de handen wassen, en thuis te blijven bij het minste symptoom.

Op onderstaande grafiek is te zien dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu al enkele dagen op rij daalt en de symbolische grens van 100 opnames per dag is bereikt.



Wat weten we over de overlijdens?

Het aantal doden op onderstaande grafiek wordt weergegeven volgens sterfdatum, voor zover bekend, en loopt dus niet gelijk met de datum van rapportage. Zo blijkt 12 april de ‘dodelijkste dag’, met 340 overlijdens op 24 uur tijd.

De lagere cijfers van de laatste dagen willen niet per se zeggen dat er dan minder mensen zijn overleden, maar zijn normaal door de vertraging in de rapportage. Van gisteren zijn er voorlopig slechts 5 overlijdens bekend. Toch tekent er zich duidelijk een dalende trend af.



Van het totale aantal van 7.844 doden vielen er 4.164 in een woonzorgcentrum en 3.594 in het ziekenhuis.

In de voorbije 24 uur werden 44 doden in de ziekenhuizen en 35 in de woonzorgcentra gemeld. In die laatste groep werd 86 procent bevestigd door een Covidtest. Bij het afsluiten van de gegevensverzameling waren de gegevens over de sterfgevallen in woonzorgcentra in Brussel wel nog niet gerapporteerd.



