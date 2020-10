OVERZICHT. Corona neemt rest van het jaar in houdgreep. Wat met de kerstmarkten? En wat met kerstavond?

Viel de zomer in duigen? Slecht nieuws: corona heeft voor het najaar nog meer kommer en kwel in petto. Halloweenwandelingen zijn afgelast, de Sint en zijn pieten blijven in Spanje, kerstmarkten presenteren zich in afgeslankte vorm en wie op wintersport wil, krijgt geen après ski. “Het wordt een moeilijk najaar”, bevestigt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “De dagen worden korter, donkerder en kouder. Heel anders dan in maart, toen het uitkijken was naar de lente en de zomer.” Wat kan doorgaan en wat wordt afgelast? Een overzicht