OVERZICHT. “Cijfers lijken te stabiliseren”: 578 nieuwe patiënten in ziekenhuizen opgenomen, 132 nieuwe overlijdens TT ADN

03 april 2020

11u07 72 Er zijn de afgelopen 24 uur 132 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal op 1.143 doden brengt. Er werden ook 1.422 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat heeft Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité dat de coronaverspreiding opvolgt, op de dagelijkse persconferentie gemeld. Er liggen momenteel 5.552 patiënten in het ziekenhuis, gisteren werden 578 nieuwe patiënten opgenomen (een dag ervoor nog 584). Die cijfers wijzen op een stabilisatie, zo maakte Van Gucht zich sterk. Op intensieve zorgen liggen 1.205 personen. Het aantal genezen patiënten bedraagt nu 2.872.



In totaal zijn er nu 16.770 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in België, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.

In de ziekenhuizen zijn ongeveer evenveel mensen opgenomen als de dagen ervoor: 578 om precies te zijn. Al bij al blijft het aantal dagelijkse opnames sinds een week relatief stabiel tussen de 500 en 600 (zie rode staafgrafiek onderaan). In totaal zijn nu in de ziekenhuis 5.552 bedden bezet door Covid-19-patiënten.



Er liggen 1.205 mensen op de afdeling intensieve zorgen, tegenover 1.144 gisteren, een stijging van 61. Een dag eerder ging het nog om een stijging van 56. Er worden 916 patiënten beademd, een toename van 10 personen.



Er werden 132 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd, meldde Van Gucht nog. Dat betekent niet dat die overlijdens allemaal gisteren plaatsvonden, aangezien de registraties daarvan vertraging kunnen oplopen. Hoeveel mensen er gisteren stierven, zal pas de komende dagen geleidelijk aan duidelijk worden. Het totaal aantal overlijdens ligt nu op 1.143.

Sinds 15 maart zijn 2.872 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen, een toename van 377 tegenover het rapport van gisteren. De dag ervoor ging het om 363 ontslagen op een dag tijd.

Deze grafiek toont de evolutie van de coronaverspreiding tot nu toe:



Onderstaande grafiek toont de dagelijkse toename of afname van de cijfers. Op het eerste tabblad is te zien dat het aantal dagelijkse opnames in de ziekenhuizen stabiliseert. Op het tweede tabblad is hetzelfde te zien voor de afdelingen intensieve zorg.

Klik op de tabs om van cijfer te wisselen - het aantal doden wordt hier weergegeven volgens sterfdatum, voor zover bekend, en loopt dus niet gelijk met de datum van rapportage.



“Nieuwe patiënten stijgt niet verder door”

“We krijgen regelmatig de vraag: hoe komt het dat ondanks de maatregelen er nieuwe gevallen bijkomen?”, zei Van Gucht tijdens de persconferentie. “Het is belangrijk om te zeggen dat de cijfers lijken te stabiliseren. Het aantal nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoog, maar lijkt niet verder door te stijgen. Dat is bemoedigend en een mooi teken. Mogelijk dat we naar een piek in de komende dagen evolueren, maar dat is moeilijk te zeggen. Om echt van een piek te spreken, moet je eigenlijk wachten tot na de piek. Ik heb goede hoop dat we dat één dezer dagen kunnen zeggen, maar het blijft koffiedik kijken omdat we telkens weer de cijfers moeten afwachten.”

De epidemie gaat trager en dat is belangrijk Steven Van Gucht

“We hebben de maatschappij nu eigenlijk opgedeeld in verschillende groepen”, aldus Van Gucht nog. “Gezin, woonzorgcentrum, bedrijf: door de maatregelen proberen we zoveel mogelijk de ontmoetingen tussen de verschillende groepen te verminderen zodat het virus zich minder gemakkelijk kan verder verspreiden. Het virus kan nog wel blijven verspreiden binnen een groep op zichzelf. Maar dat gebeurt veel trager dan wanneer we niets hadden gedaan. De epidemie gaat trager en dat is belangrijk.”

“Grip houden”

“Het virus botst op hinderpalen, mensen bouwen immuniteit op. Wanneer de cijfers gaan zakken, moeten we de grip houden. Anders dreigt de dam die we hebben opgebouwd tegen het virus door te breken. Inspanningen blijven dus belangrijk, ook wanneer de cijfers zouden zakken.”

Van Gucht waarschuwde dat het risico op verzadiging in de ziekenhuizen wel “altijd kan plaatsvinden als er verschillen zijn tussen de regio’s in aantal gevallen. Dat is nu het geval in een aantal gebieden, dan wordt het verdeelplan ingeschakeld. Maar voor België zijn nog meer dan 1.000 bedden beschikbaar voor Covid-patiënten.”

Leeftijd

De overgrote meerderheid van de dodelijke slachtoffers is ouder dan 65 jaar. Jongere dodelijke slachtoffers zoals het meisje van 12 jaar, blijven uitzonderingen. In de categorie van de 25-44-jarigen vielen er tot nu toe zes doden.

Bij de mannen vielen er tot nog toe 649 doden, bij de vrouwen 473, van 21 registraties is het geslacht onbekend.



Wat de leeftijdsverschillen bij de besmette personen betreft, zien we opvallend grote verschillen tussen de geslachten, afhankelijk van de leeftijd van de geteste personen. In de jongere categorieën testen voornamelijk vrouwen positief, wat volgens experts te verklaren valt door het hogere aandeel vrouwen in zorgberoepen. Zorgmedewerkers worden meer getest omdat zij een risicogroep vormen. Bij de ouderen tussen 60 en 79 jaar testen vooral mannen positief.

Ook 113 kinderen van 0 tot 9 jaar testten al positief.



Verspreiding

Van de 1.143 geregistreerde doden, vielen er 475 in Vlaanderen, 461 in Wallonië, en 207 in Brussel. Maar “het is te vroeg om conclusies te trekken” over die geografische verdeling, aldus Van Gucht. “In de rapportage van gegevens zit soms vertraging. Het is dus te vroeg om te concluderen dat er verschillen zijn in sterftes tussen regio’s. Ik zou er niet zomaar vanuit gaan dat er grote verschillen zijn, maar dat gaan we later pas kunnen bekijken.”



Er werden 1.422 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. 865 (61 procent) in Vlaanderen, 374 (26 procent) in Wallonië, en 167 (12 procent) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 16 gevallen.

Tot nu toe werden in totaal 16.770 bevestigde gevallen gemeld: 9.996 gevallen (60 procent) in Vlaanderen, 4.594 (27 procent) gevallen in Wallonië en 1.884 (11 procent) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 296 gevallen.

Onderstaande grafiek toont de absolute verspreiding van het aantal geregistreerde besmettingen per provincie. Vooral de provincies Antwerpen (2.240) en Limburg (2.042) worden getroffen. Zij worden gevolgd door Oost-Vlaanderen (1.995), West-Vlaanderen (1.920) en Brussel (1.884). Henegouwen is de zwaarst getroffen Waalse provincie (1.753).



Per 100.000 inwoners is de provincie Limburg nog altijd het zwaarst getroffen: officieel zijn er nu 234 inwoners op de 100.000 besmet. In Antwerpen is dat bijna de helft: 121 per 100.000. Ook Vlaams-Brabant (158) en West-Vlaanderen (161) tellen relatief gezien meer besmettingen dan gemiddeld.



Per gemeente

Per gemeente vallen in absolute aantallen uiteraard vooral de grote steden op. Zo heeft Antwerpen in België het meeste besmettingen (623).



Beter is de cijfers af te zetten tegen de bevolking van de gemeente. Dan toont de kaart een heel ander beeld: zo zijn er een aantal clusters te zien waar er meer besmettingen blijken dan in andere gebieden. Grootste cluster is zuid-oost-Limburg, rond Alken en Sint-Truiden. In Alken is nu 1 op 146 inwoners besmet. Ook zuid-West-Vlaanderen telt relatief mee bevestigde besmettingen, net als de streek rond Bergen in Henegouwen, en het zuiden van Luxemburg.



In onderstaande tabel kan je op zoek naar je eigen gemeente:



