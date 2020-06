OVERZICHT. Cijfers dalen licht: gemiddeld nog 82 besmettingen per dag TT

30 juni 2020

10u50 0 Er worden gemiddeld 82 besmettingen per dag met het coronavirus opgetekend, dat is een daling van 13 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. In totaal werden in ons land nu al 61.427 positieve besmettingsgevallen gemeld, dat zijn er 66 meer dan een dag eerder. Dat blijkt uit de nieuwe update van Sciensano.

Gemiddeld 82 besmettingen per dag

Wat het aantal besmettingen betreft, staat het totaal nu op 61.427 tegenover 61.361 gisteren. De voorbije week waren er dagelijks gemiddeld 81,7 nieuwe besmettingen. Dat is een daling van 13 procent tegenover de week voordien (gemiddeld 94 nieuwe besmettingen per dag).



14 ziekenhuisopnames gemiddeld

Er werden ook gemiddeld 14 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een cijfer van 20 juni tot 26 juni, meldt Sciensano. Dat is 20 procent minder dan de zeven dagen ervoor. Op dit moment zijn er nog 244 ziekenhuisbedden ingenomen, dat is ook 17 procent minder dan een week geleden. Toen lag dat cijfer op 293 ziekenhuisbedden.

Ook op intensieve zorg is er een daling van 2 procent op te merken, van 42 een week geleden naar 41 gisteren.



5 overlijdens gemiddeld

Er werden in totaal sinds het begin van de epidemie 9.747 overlijdens gerapporteerd. Het aantal overlijdens per dag ligt nu op gemiddeld 5 in de laatste zeven dagen. Een week eerder was dat nog 6. Het gaat om een daling van 3 procent.



