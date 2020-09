OVERZICHT. Cijfers blijven stijgen: gemiddeld 1.425 nieuwe besmettingen per dag met piek van 1.970 op maandag RL JV

25 september 2020

05u34

Bron: Sciensano 4 De coronacijfers blijven in stijgende lijn gaan. In de recentste periode van twee weken werden in ons land meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal besmettingen blijft verder stijgen naar gemiddeld 1.476 bevestigde gevallen per dag. Ook het aantal hospitalisaties blijft omhooggaan: er liggen weer meer dan 600 coronapatiënten in het ziekenhuis.



Op één week tijd, van 15 tot en met 21 september werden dagelijks gemiddeld 1.476, 4 besmettingen geteld, een stijging met 48 procent in vergelijking met de week daarvoor.

Wat betreft het aantal infecties per 100.000 inwoners gaat het om een stijging met maar liefst 144 procent. In totaal hebben al 108.768 mensen positief getest.



Op maandag 21 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 1.970 besmettingen geregistreerd. Dat is een nieuwe piek tijdens de tweede golf. Een dag eerder, op zondag 20 september (een weekenddag), waren er dat nog 453, en op zaterdag 19 september (ook een weekenddag) 873.

Het aantal besmettingen van na 21 september is nog niet definitief, maar voor dinsdag 22 september staan er nu wel al 1.154 besmettingen in de tabellen, voor woensdag 23 september gaat het voorlopig om 247. Die cijfers zullen de komende dagen nog fors oplopen.



Tests

Het aantal tests dat elke dag wordt uitgevoerd in België lijkt ondertussen te stabiliseren tot ongeveer 36.000, met een uitschieter van meer dan 46.000 tests vorige week woensdag.



Dat stijgende aantal tests verklaart echter niet volledig het toenemend aantal besmettingen, zo blijkt uit de ‘positiviteitsratio’ die blijft toenemen. Dat getal is de verhouding tussen het totale aantal tests en het aantal positieve resultaten. Hoe hoger het cijfer, hoe meer de epidemie in de bevolking verspreid is. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het cijfer ondertussen verder is gestegen naar 4,03 procent.



Ziekenhuizen

Elke dag worden nu gemiddeld 62,3 mensen opgenomen in de ziekenhuizen, een cijfer dat nu al weken blijft stijgen. Gisteren, donderdag, werden 84 nieuwe patiënten opgenomen, en dat is het hoogste dagcijfer sinds midden mei.



In de ziekenhuizen is nu opnieuw de kaap van 600 opgenomen patiënten gerond (602), terwijl we nog maar zes dagen geleden over de 400 gingen. Op het laagste punt begin september waren er nog maar een 200-tal patiënten opgenomen. Ook de bezetting op de afdelingen intensieve zorg neemt toe en gaat weer over de honderd: vandaag gaat het om 104 patiënten.



Overlijdens

Van 15 tot en met 21 september waren er gemiddeld 3,6 overlijdens, 0,9 meer dan in de week daarvoor. Al 9.965 mensen zijn overleden aan Covid-19 in ons land.



