OVERZICHT. Cijfers blijven stijgen: gemiddeld 1.425 besmettingen en 57 ziekenhuisopnames per dag KVDS

24 september 2020

07u23 1 De coronacijfers blijven in stijgende lijn gaan. Vandaag meldt gezondheidsinstituut Sciensano gemiddeld 57 ziekenhuisopnames per dag in de periode tussen 17 en 23 september. Dat zijn er vier meer dan in de vorige zevendaagse periode. In totaal liggen nu 550 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 95 op intensieve zorgen. Het aantal besmettingen blijft ook verder stijgen naar gemiddeld 1.425 bevestigde gevallen per dag.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tussen 14 en 20 september werden in ons land elke dag gemiddelde 1.425 besmettingen gemeld, dat is 62 procent meer dan in de week daarvoor. Tussen 7 en 20 september bedroeg de besmettingsgraad 140 per 100.000 inwoners. In totaal zijn er in ons land al 106.887 besmettingen geteld.

Op zondag 20 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 437 besmettingen geregistreerd. Een dag eerder, op zaterdag 19 september, waren er dat nog 821, en op vrijdag 18 september 1.701. Op woensdag 16 september, een week geleden, werd met 1.941 besmettingen de voorlopige piek genoteerd.

Het aantal besmettingen van na 20 september is nog niet definitief, maar voor maandag 21 september staan er nu wel al 1.372 besmettingen in de tabellen, voor dinsdag 22 september gaat het voorlopig om 230. Die cijfers zullen de komende dagen nog fors oplopen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tests

Het aantal tests dat elke dag wordt uitgevoerd in België lijkt ondertussen te stabiliseren tot ongeveer 35.000, met een uitschieter van meer dan 46.000 tests vorige week woensdag.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat stijgende aantal tests verklaart echter niet volledig het toenemend aantal besmettingen, zo blijkt uit de ‘positiviteitsratio’ die blijft toenemen. Dat getal is de verhouding tussen het totale aantal tests en het aantal positieve resultaten. Hoe hoger het cijfer, hoe meer de epidemie in de bevolking verspreid is. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het cijfer ondertussen verder is gestegen naar 3,97 procent. Gisteren was dat 3,89 procent, het hoogste sinds eind april toen er nog veel minder getest werd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ziekenhuizen

Elke dag worden nu gemiddeld 57 mensen opgenomen in de ziekenhuizen, een cijfer dat nu al weken blijft stijgen. Gisteren, woensdag, werden 71 nieuwe patiënten opgenomen, en dat is het hoogste dagcijfer sinds midden mei.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de ziekenhuizen is nu opnieuw de kaap van 550 opgenomen patiënten gerond, terwijl we nog maar vijf dagen geleden over de 400 gingen. Op het laagste punt begin september waren er nog maar een 200-tal patiënten opgenomen. Ook de bezetting op de afdelingen intensieve zorg neemt toe en nadert weer de honderd: vandaag gaat het om 95 patiënten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Overlijdens

De cijfers van de overlijdens blijven vrij stabiel. Het gaat nu gemiddeld om 3,7 overlijdens per dag. Op het laatste dagcijfer, 20 september, vielen er 3 overlijdens te betreuren. Een dag eerder waren dat er 8, een uitschieter.

Er zijn in ons land nu 9.959 overlijdens geteld door het coronavirus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over België

Sciensano

gezondheid