OVERZICHT. Btw-verlaging op fietsen, afronding van cashbetaling en conflictvrije kruispunten: dit keurde parlement voorbije nacht allemaal goed

05 april 2019

08u07

Bron: belga 1 binnenland In de Kamer werd afgelopen nacht, tot drie uur, over een hele reeks wetsvoorstellen gestemd. Er werden nog snel beslissingen genomen voor de verkiezingen in mei. Belangrijkste punt op de agenda betrof het opstellen van de Grondwet, maar de Kamer keurde ook een hele reeks andere maatregelen goed. Hieronder vindt u een overzicht.

De goedkeuring van de lijst met zowat veertig voor herziening vatbare grondwetsartikelen is een van de laatste beleidsdaden van de legislatuur. Eenmaal gestemd en goedgekeurd door de regering, en nadien gepubliceerd in het Staatsblad, zijn Kamer en Senaat van rechtswege ontbonden. De grondwetsartikels op de lijst zijn de enige die de daaropvolgende legislatuur kunnen worden aangepast. We maakten hieronder een opsomming van de wetsvoorstellen die afgelopen nacht in de Kamer werden goedgekeurd.

Verplichte afronding bij cashbetalingen

Vanaf 1 december zullen handelaars cashbetalingen verplicht moeten afronden naar het dichtstbijzijnde getal van 5 eurocent. Ook al wordt er afgerond, de consument mag de muntjes van 1 of 2 cent blijven gebruiken voor zijn betalingen, en de handelaar mag ze verder gebruiken als wisselgeld. “Door de afronding zullen er veel minder muntjes in omloop zijn”, zegt minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

Conflictvrije kruispunten

De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk maakt om voetgangers en fietsers op bepaalde kruispunten tegelijk groen licht te geven. Auto’s, moto’s en vrachtwagens staan dan in alle richtingen voor het rode licht. Het wetsvoorstel van Jef Van den Bergh (CD&V) en Daphné Dumery (N-VA) moet een antwoord bieden op de vraag van fietsers naar zogenaamde conflictvrije kruispunten. Kruispunten die met dit principe werken, worden uitgerust met verkeerslichten die pijltjes laten zien rond het fietssilhouet op die verkeerslichten.

Mail of sms als geldig bewijs voor aankoop

Wie zijn of haar goedkeuring voor een aan- of verkoop van meer dan 375 euro wil bewijzen, moet daar vandaag een schriftelijk akkoord voor kunnen voorleggen. In de realiteit worden heel wat kleinere transacties via digitale weg geregeld. Voortaan zal een mail of sms volstaan als bewijs, en dat voor alle transacties tot 3.500 euro.

Registreren als ongehuwd

Mensen die uit de echt gescheiden zijn, weduwnaars en weduwes kunnen zich binnenkort bij de burgerlijke stand laten registreren als ongehuwd. De algemene regel wordt dat de burgerlijke staat niet meer vermeld staat op documenten. De uitzonderingen worden door de minister bepaald. Hier kan de burger verzoeken de staat ‘uit de echt gescheiden’ te vervangen door ‘ongehuwd’ tenzij de term ‘uit de echt gescheiden’ voor de goede werking strikt noodzakelijk blijft.

Voorschot op achterstallig onderhoudsgeld

Gescheiden mensen die wachten op achterstallig onderhoudsgeld van hun ex-partner, kunnen onder bepaalde voorwaarden een voorschot krijgen van de overheid. Om aanspraak te maken op een voorschot van de Dienst Alimentatievorderingen mag je maandelijks inkomen nu niet hoger liggen dan 1.800 euro. CdH en PS hadden wetsvoorstellen ingediend om dat plafond op te trekken tot 2.500 euro of om het af te schaffen. Uiteindelijk werd een compromis bereikt om het plafond op te trekken tot 2.200 euro.

Strengere regels voor kansspelen

Het ontwerp van justitieminister Koen Geens (CD&V) verscherpt de voorwaarden voor kansspelen die in cafés mogen worden uitgebaat. Het aantal toegelaten “spelen met beperkte inzet” wordt beperkt tot twee, naast twee andere gewone kansspelen. Minderjarigen mogen niet meer spelen op kansspeltoestellen op café. Elk toestel zal een e-ID-lezer krijgen om een leeftijdscontrole uit te voeren, ook toestellen van de Nationale Loterij.

Er komt ook een verbod op weddenschappen op wedstrijden waar in hoofdzaak minderjarige spelers aan deelnemen. De kansspelcommissie krijgt eveneens de mogelijkheid om bepaalde fraudegevoelige weddenschappen te verbieden. Dat slaat onder meer op live betting - wedden op wedstrijden terwijl ze bezig zijn.

Btw-verlagingen

De Kamer keurde unaniem een voorstel van de PS goed om de btw op fietsen en elektrische fietsen te verlagen van 21 naar 6 procent. De verlaging moet meer mensen stimuleren om voor de fiets te kiezen als vervoersmiddel voor korte en middellange verplaatsingen. De Europese Commissie moet wel nog groen licht geven voor de verlaging.

Voor papieren kranten en tijdschriften bestond al een nultarief. De Kamer breidt dat nultarief nu uit naar digitale publicaties. Voor publicaties die minder dan 48 keer per jaar verschijnen, blijft het btw-tarief liggen op 6 procent, zowel op papier als digitaal. Voor e-books daalt het tarief van 21 naar 6 procent.

Het parlement stemde ook in met een belastingvermindering op de premies voor rechtsbijstandsverzekeringen. Zo’n verzekering beschermt mensen tegen hoge procedurekosten. De belastingvermindering moet een drempel wegnemen voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering.

Op een geïndexeerd bedrag van maximaal 310 euro per jaar zal een vermindering van 40 procent toegestaan zijn. Voor het aanslagjaar 2020 zal de maximale vermindering dus 124 euro bedragen. Deze belastingvermindering vervangt de bestaande vrijstelling van premietaks, die een voordeel van zowat 13 euro biedt.

Dotatie PVDA

De PVDA krijgt dan toch 1,6 miljoen euro aan openbare dotatie voor de stemmen die de partij bij de verkiezingen van 2014 in Vlaanderen heeft behaald. De Kamer beslechtte een discussie die de hele legislatuur heeft gelopen.

Gascentrales

De Kamer heeft het steunmechanisme goedgekeurd voor nieuwe gascentrales in ons land. Om de sluiting van de kernreactoren in 2025 op te vangen, heeft ons land nieuwe gascentrales nodig. Die zijn op zich niet rendabel, dus werkt Marie-Christine Marghem (MR) al enkele jaren aan een steunmechanisme (CRM) voor bedrijven die erin willen investeren. Het systeem werkt op basis van veilingen. N-VA en PVDA stemden tegen, sp.a en DéFI onthielden zich. De andere partijen stemden voor.

