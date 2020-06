OVERZICHT. Bezetting op intensieve zorgen duikt onder de grens van 100 patiënten, wel 142 nieuwe besmettingen Ook onder de grens van 500 bezette ziekenhuisbedden ADN

11 juni 2020

11u05 52 Er zijn de afgelopen 24 uur in ons land opnieuw 142 mensen met het coronavirus besmet geraakt. Dat zijn er 10 meer dan gisteren, toen 132 nieuwe gevallen werden gerapporteerd. Er werden verder 19 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er iets minder dan gisteren, toen 24 ziekenhuisopnames plaatsvonden. Er hebben 61 mensen het ziekenhuis ook weer mogen verlaten, en de bezetting op intensieve zorgen is onder de 100 gezakt. Er werden helaas opnieuw 16 overlijdens gemeld, gisteren werden 10 doden gerapporteerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met 142 nieuwe besmettingen in de voorbije 24 uur, dat zijn er 10 meer dan gisteren (132), stijgt het aantal nieuwe besmettingen opnieuw boven de honderd. Daarvan wonen er 78 in Vlaanderen, 34 in Wallonië en 30 in Brussel. Het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land komt daarmee op 59.711.

Minder ziekenhuisopnames

In de ziekenhuizen zijn 19 nieuwe patiënten opgenomen, gisteren werden 24 opnames gemeld. Geen enkele van de opgenomen patiënten in de laatste 24 uur was afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.



Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft nu al weken onder de 50, en sinds 1 juni ook onder de 40. De piek lag op 29 maart, toen meer dan 600 patiënten in een dag werden opgenomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ziekenhuisbezetting onder de 500

In totaal zijn er nu in de ziekenhuizen 482 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek). Dat zijn er 43 minder dan gisteren.

Er liggen nog 99 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), tegenover 102 gisteren, een daling van 3 patiënten in de voorbije 24 uur. 52 patiënten hebben ademhalingsondersteuning nodig. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In totaal werden ook al 16.453 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen sinds 15 maart (groene lijn). Dat is een stijging van 61 in de voorbije 24 uur.

16 nieuwe sterfgevallen gemeld

Er werden tot slot 16 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd. Van die 16 overleden 8 mensen in het ziekenhuis en 8 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 88% bevestigd door een Covid-test. Het totaal aantal overlijdens ligt nu op 9.636 (zwarte lijn).

Van de in totaal 9.636 overleden personen, overleed 49% in het ziekenhuis, 50% in een woonzorgcentrum, 0,5% in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6% thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95%) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 26% bevestigde gevallen en 74% vermoede gevallen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Overheid werkt aan zeer gerichte aanpak bij heropflakkering: als het in Riemst brandt, moet Roeselare niet op slot (+)

Hoe herken je een kleuter met corona tussen al die druipneuzen? (+)

Meer over Brussel

Riemst

Vlaanderen

Wallonië

gezondheid

samenleving