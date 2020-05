OVERZICHT. Besmettingsgraad gestegen naar 0,86, nu meer dan 15.000 mensen ontslagen uit ziekenhuizen TT

22 mei 2020

11u12 6 Er zijn de afgelopen 24 uur 276 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. Dat zijn er weer licht meer dan gisteren (252). Het reproductiegetal van het virus, dat de besmettingsgraad weergeeft, is ook licht gestegen tot 0,86. In de ziekenhuizen werden 56 nieuwe patiënten opgenomen, 135 anderen mochten het hospitaal verlaten. Daarmee daalt de bezetting in ziekenhuisbedden verder tot 1.415.



Vorige week bleek nog dat de zogenaamde R-waarde in België was gestegen van 0,6 naar 0,8. Nu is het cijfer dus verder opgelopen, tot 0,86. Dat betekent dat tien besmette personen gemiddeld 8,6 anderen aansteken. Als die besmettingsgraad boven 1 uitstijgt, is dat slecht nieuws, want dan kan het virus zich weer exponentieel verspreiden.

Met de 56 nieuwe opnames zitten we nu wel al bijna twee weken onder de symbolische grens van 100 opnames per dag. Vraag is wel of er vandaag sprake is van een 'feestdageffect’ na Hemelvaart gisteren, vergelijkbaar met de weekends, waarbij cijfers trager worden gerapporteerd.



Met de 56 nieuwe opnames en 135 ontslagen uit de ziekenhuizen, daalt de bezetting in hospitaalbedden verder van 1.448 naar 1.415 (oranje lijn op onderstaande grafiek - de cijfers van het aantal opnames en ontslagen mogen niet zomaar van elkaar worden afgetrokken om tot de nieuwe som te komen, aangezien er telkens kleine correcties van de voorgaande dagen kunnen plaatsvinden). Sinds een week zitten we onder de drempel van 2.000 ziekenhuispatiënten, die op 25 maart werd overschreden.

De daling met 9 patiënten in de voorbije 24 uur op de afdelingen intensieve zorg betekent dat daar nu 268 patiënten liggen. Ook hier is de tendens op langere termijn dalend. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn).



Er werden ook 26 nieuwe overlijdens geregistreerd, een bijzonder laag cijfer, al speelt mogelijk het effect van de feestdag mee waardoor nog niet alle overlijdens zijn gemeld. Het totale aantal overlijdens stijgt tot 9.212 (zwarte lijn).

Met de 135 nieuwe ontslagen uit het ziekenhuis hebben sinds 15 maart 15.123 patiënten het ziekenhuis mogen verlaten (groene lijn).



276 nieuwe besmettingen

Er zijn verder 276 nieuwe besmettingen genoteerd, dat is een stijging ten opzichte van de 252 nieuwe bevestigde gevallen van gisteren.

Van de nieuwe vastgestelde besmette personen wonen er 175 in Vlaanderen, 69 in Wallonië en 30 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land op 56.511.

