OVERZICHT. Besmettingen nemen verder toe tot 279 per dag, meer dan 500 nieuwe infecties in Antwerpen

27 juli 2020

07u03

Bron: Belga, Sciensano 86 Tussen 17 en 23 juli is het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus in België verder gestegen naar 278,9. Dat is een toename met 71 procent tegenover de week voordien. Het is de 21ste dag op rij dat de cijfers stijgen. Ook het aantal hospitalisaties is toegenomen, zo blijkt uit de laatste gegevens van het online dashboard van Sciensano.



Vanaf 17 juli tot en met 23 juli werden er gemiddeld 278,9 (afgerond 279) nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 71 procent in vergelijking met het zevendaagse gemiddelde in de periode van 10 juli tot en met 16 juli. Er waren toen gemiddeld 163,1 (afgerond 163) nieuwe gevallen per dag.

Op donderdag 23 juli werden 376 positieve gevallen vastgesteld, op woensdag 22 juli waren dat er 542. Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. De cijfers van ná 23 juli zijn dus nog niet volledig en zullen de komende dagen nog aangepast worden. Voor 24 juli juli en 25 juli staan er voorlopig 222 en 70 nieuwe besmettingen in de tabellen.

Ook het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners blijft stijgen. In de periode van twee weken tot en met 23 juli gaat het om 26,9 gevallen op 100.000 inwoners. Gisteren lag dat cijfer nog op 24,6 en een dag eerder (afgelopen zaterdag) nog op 21,2.

De totale teller van het aantal besmettingen staat nu op 66.026. Dat zijn er 299 meer dan de 65.727 besmettingen die Sciensano gisteren rapporteerde.



Nog volgens de Sciensano-cijfers zijn er in Antwerpen op een week tijd 914 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is een stijging met 567 besmettingen of 163 procent tegenover de week voordien, verduidelijkt het gezondheidsinstituut. In de week van 10 tot 16 juli waren er in Antwerpen 347 besmettingen. Antwerpen telt nu als enige provincie meer dan 10.000 besmettingen (10.197).

Nog in de provincie Antwerpen is het aantal gevallen op 100.000 inwoners gestegen naar 48,5. In alle andere provincies ligt dat onder de 20 procent, variërend van Waals-Brabant met 6,4 tot Limburg met 17,3.

Ook hospitalisaties nemen toe

Op basis van de laatst bekende cijfers bedraagt het aantal nieuwe hospitalisaties gemiddeld 17 (van 20 tot 26 juli). Een week eerder (van 13 tot 19 juli) werden gemiddeld 13,4 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis. Het totaal aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus ligt nu op 18.106. Gisteren werden 13 nieuwe patiënten opgenomen. Een dag eerder waren dat er 32.



Er liggen momenteel 211 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, tegenover 168 een week geleden. Het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg is gestegen van 36 een week geleden naar 47 gisteren.



Bij de overlijdens is het zevendaagse gemiddelde gedaald van 2,7 naar 2. Dat betekent dat er in de periode van 17 juli tot en met 23 juli gemiddeld twee mensen per dag zijn bezweken aan Covid-19. Het laatst bevestigde dagcijfer ligt op twee overlijdens op 23 juli.

Het virus eiste in ons land in totaal nu al 9.821 mensenlevens.



