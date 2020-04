OVERZICHT. Beperkt bezoek toegelaten in rusthuizen, scholen nog niet open, grote zomerfestivals afgelast, tuincentra weer open Hans Renier

15 april 2020

17u42 130 De Nationale Veiligheidsraad heeft vanmiddag opnieuw samengezeten over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Daar is beslist dat de algemene coronamaatregelen zeker tot 3 mei worden verlengd.



Algemene maatregelen

Voor de vergadering liep de lockdown tot op maandag 20 april. De Nationale Veiligheidsraad heeft de inperkingsmaatregelen rond het coronavirus verlengd tot en met 3 mei. We moeten ons dus nog even beperken tot essentiële verplaatsingen en anderhalve meter afstand. Samenscholingen blijven verboden.

“De basisregels blijven onveranderd en moeten absoluut gerespecteerd worden”, zegt premier Wilmès. “Deze algemene regels zijn bij iedereen bekend, of dat zouden ze moeten zijn. De politie zal overtredingen blijven beboeten. We rekenen nog altijd vooral op uw burgerzin en gezond verstand. Als u ziet dat het niet mogelijk is om een veilige afstand te bewaren, bijvoorbeeld in het park, dan kunt u beter vertrekken en op een ander moment terugkeren. Ik herhaal dat er op werven verder gewerkt mag worden met respect voor de afstandsregels. Het is ook niet verboden om de containerparken te openen.”



Om deze verlenging draaglijk te maken, zijn er wel enkele kleine wijzigingen. Een overzicht.

Rusthuizen

Mensen in rusthuizen en instellingen voor gehandicapten kunnen bezoek krijgen van één persoon, vooraf aangeduid en telkens dezelfde. De voorwaarde is dat die persoon de laatste twee weken geen symptomen heeft gehad. Deze regel zal ook gelden voor mensen die geïsoleerd zijn en die zich niet kunnen verplaatsen.

Scholen

De scholen gaan nog niet opnieuw open na de paasvakantie. Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts wil volgende week wel met een datum voor de heropening van de scholen komen. De modaliteiten kunnen verschillen per gemeenschap.

De scholen zullen niet allemaal op dezelfde dag openen. “We denken in de eerste plaats aan een heropstart van het lager onderwijs”, zegt Weyts. Bij kleuters is de social distancing immers moeilijk te handhaven en leerlingen uit het secundair kunnen makkelijker alleen thuis blijven.

De resterende tijd van het schooljaar “gaan we maximaal benutten om les te geven”, aldus nog Weyts. “We gaan die tijd niet spenderen aan examens allerhande, maar proberen zoveel mogelijk lestijd in te vullen en daar toch ook nog een zekere evaluatie aan te koppelen.”

Zomerfestivals en evenementen

Grote zomerfestivals en andere massa-evenementen worden afgelast tot eind augustus. Het gaat onder meer om Rock Werchter, Graspop Metal Meeting en Tomorrowland. De exacte definitie van wat een groot festival is, ligt evenwel nog niet vast. Zowel wetenschappers als ministers gaven eerder al herhaaldelijk aan dat de kans zeer klein was dat de grote zomerfestivals konden doorgaan.

Tuincentra en doe-het-zelf-winkels

Tuincentra en doe-het-zelf-zaken kunnen heropenen onder dezelfde voorwaarden als voedingwinkels. Klanten moeten dus voldoende afstand kunnen houden.

Mondmaskers

Van zodra de quarantainemaatregelen geleidelijk aan opgeheven worden, is het aangeraden om stoffen mondmaskers te dragen in situaties waarin geen anderhalve meter afstand kan bewaard worden of op plaatsen waar veel volk is. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of in supermarkten. Dat staat in een nieuw rapport van de expertengroep die aanbevelingen moest opstellen rond het gebruik van mondmaskers.

Nog vragen over de verlenging van de maatregelen? Stel ze hier aan onze experts

Volgende week is er een nieuwe veiligheidsraad gepland, om de volgende fase, die van de versoepeling, te organiseren vanaf begin mei. Die zal geleidelijk gebeuren.

