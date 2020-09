OVERZICHT. Alweer meer besmettingen en ziekenhuisopnames, aantal overlijdens blijft stabiel Gemiddeld 1.541 nieuwe besmettingen per dag RL HAA

26 september 2020

05u15

Bron: Belga 16 Het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen per dag is in de periode van 16 tot 22 september verder gestegen tot 1.541. Het gaat om een stijging met 40 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames per dag neemt verder toe. Het aantal gemiddelde sterfgevallen per dag blijft dan weer stabiel, zo blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners steeg in de meest recente periode van twee weken tot 161. Dat is een toename van 149 procent. In totaal hebben al 110. 976 mensen positief getest in ons land.

Op dinsdag 22 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn 1.849 besmettingen geregistreerd. Een dag eerder, op maandag 21 september, waren er dat nog 2.165, en op zondag 20 september (een weekenddag) 455.

Het aantal besmettingen van na 22 september is nog niet definitief, maar voor woensdag 23 september staan er nu wel al 1.281 besmettingen in de tabellen, voor donderdag 24 september gaat het voorlopig om 250. Die cijfers zullen de komende dagen nog fors oplopen.



Elke dag worden nu gemiddeld 65,4 mensen opgenomen in de ziekenhuizen, een cijfer dat al weken blijft stijgen. Gisteren werden 72 nieuwe patiënten opgenomen. Een dag eerder, op donderdag, werden nog 83 personen met het coronavirus gehospitaliseerd. Dat is het hoogste dagcijfer sinds midden mei.



In de ziekenhuizen liggen nu 620 Covid-patiënten. Dat is een verdere stijging: een week geleden ging we nog maar over de 400. Op het laagste punt begin september waren er ‘maar’ een 200-tal patiënten opgenomen. De bezetting op de afdelingen intensieve zorg neemt licht toe: vandaag gaat het om 109 patiënten, tegenover 104 gisteren.



Het aantal gemiddelde overlijdens per dag blijft wel stabiel. Dat waren er tussen 16 en 22 september 3,3. Dat is een stijging van 0,6 procent. In totaal stierven in ons land al 9.969 mensen door het coronavirus.



