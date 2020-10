OVERZICHT. Alle coronacijfers blijven fel stijgen: gemiddeld meer dan 5.000 besmettingen en al 152 hospitalisaties per dag IB LH

14 oktober 2020

05u44

Bron: Belga 16 De coronacijfers zijn ook vandaag op alle niveaus stijgend. Zo zijn tussen 4 en 10 oktober in België gemiddeld 5.057 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd, een stijging met 93 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Sinds het begin van de epidemie zijn al 173.240 mensen besmet geraakt. Afgelopen vrijdag 9 oktober zijn maar liefst 7.030 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het crisiscentrum meldde eerder dat we deze week wellicht dagen met meer dan 10.000 bevestigde gevallen zullen kennen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

De positiviteitsratio - het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests - is gestegen tot 12,7 procent.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan: tussen 7 en 13 oktober zijn gemiddeld 152 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 81 procent tegenover de voorgaande periode. Gisteren zijn 211 landgenoten opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Er liggen momenteel 1.621 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 281 op intensieve zorgen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Tussen 4 en 10 oktober zijn gemiddeld 18 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting. Intussen zijn al 10.244 mensen gestorven aan Covid-19 sinds het begin van de epidemie.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)