OVERZICHT. Alle cijfers kleuren groen: laagste dodentol in een maand, 319 patiënten ontslagen uit ziekenhuis SVM

02 mei 2020

11u39 0 In de Belgische ziekenhuizen liggen op dit moment nog 3.111 patiënten die verzorgd worden voor Covid-19, dat zijn er 275 minder dan gisteren. Ook het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorg daalt, daar liggen nog 689 personen (-60). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt eveneens, met 128 nieuwe patiënten tegenover 152 gisteren. Er zijn de afgelopen 24 uur 82 doden gemeld: 33 in de ziekenhuizen, 49 in de woonzorgcentra. Dat is het laagste aantal sinds een maand. Een verklaring kan zijn dat 1 mei een feestdag was, het weekendeffect kan dus een rol spelen.



In totaal zijn nu 3.111 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek), gisteren waren dat er nog 3.386.

Er liggen nog 689 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), een daling van 60. Een dag eerder ging het om een daling van 29 patiënten. Op 9 april bereikten we de piek met 1.285 patiënten op intensieve zorg.

In totaal werden er 82 nieuwe overlijdens geregistreerd, dat is een stevige daling ten opzichte van de 130 gisteren. Van de 82 nieuwe overlijdens stierven 33 mensen in de ziekenhuizen en 49 in de woonzorgcentra. Met de nieuwe sterftecijfers stijgt het totale aantal overlijdens tot 7.765 (zwarte lijn).

319 mensen mochten gisteren het hospitaal verlaten. Sinds 15 maart zijn 12.211 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen (groene lijn).

Er werden de afgelopen 24 uur ook 485 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, 28 minder dan gisteren. In totaal zijn er nu officieel 49.517 mensen besmet geraakt, al is dat cijfer sowieso een grove onderschatting.



