OVERZICHT. Al dertien besmettingen in ons land: dit weten we nu

03 maart 2020

10u21

Bron: belga, vtm nieuws 44 Er zijn vijf nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus bevestigd in ons land. Dat meldt de FOD Volksgezondheid vandaag in zijn dagelijkse update. Dat brengt het totaal op dertien, van wie er al één persoon genezen is. Het referentielaboratorium van de KU Leuven voerde afgelopen nacht 243 tests uit. De overheidsdienst wijt de nieuwe gevallen aan “de terugkeer van een aantal landgenoten na de krokusvakantie”.

Ook de vijf mensen die afgelopen nacht positief testten, waren vorige week op skireis in het noorden van Italië, net als de gevallen die zondag en maandag positief testten. Allemaal hebben ze dezelfde gematigde symptomen: koorts, verkoudheid en hoest.



Twee van de nieuwe patiënten wonen in Vlaanderen, twee in Wallonië en één in Brussel. “Ze krijgen momenteel de nodige zorg in een veilige omgeving”, aldus de FOD. “De betrokken agentschappen zijn meteen verwittigd om de retracering op te starten”, zegt De Block. Ondertussen is het aantal besmettingen in ons land opgelopen tot dertien. Een overzicht.

West-Vlaming Philip Soubry had de twijfelachtige eer om de eerste Belg te zijn die besmet bleek met het coronavirus Covid-19. Hij werd begin februari uit het Chinese Wuhan gerepatrieerd werd en in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis onder quarantaine geplaatst. Na twee weken mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Een maand lang leek ons land gespaard te blijven van extra besmettingen, maar op 1 maart werd er een tweede geval vastgesteld in ons land. Het ging om een vrouw die terugkeerde uit een streek in Frankrijk met besmettingen. De vrouw had milde klachten, maar verkeerde verder in goede gezondheid. Ze werd opgenomen in het UZ Antwerpen.

Een dag later was het opnieuw prijs. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block maakte bekend dat er zes nieuwe besmettingen in ons land waren vastgesteld. Het bleek te gaan om vijf Vlamingen, onder wie drie leden van hetzelfde gezin, en één Brusselaar. Ze waren allen teruggekeerd uit het noorden van Italië. “Drie van hen komen uit hetzelfde gezin. De meesten zijn ook niet heel erg ziek. Sommigen zijn thuis, anderen zijn in het ziekenhuis. Er is sowieso opvolging”, zei De Block. “Hun huis wordt hermetisch afgesloten, alleen zaken worden geleverd. Quarantaine is een hoge muur waardoor u niet buiten komt, en iemand anders niet binnen. Ze mogen pas terug in contact komen met anderen als ze niet meer besmettelijk zijn.”

Vandaag kwamen er nog eens vijf patiënten bij die besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om twee Walen, één Brusselaar en één Vlaming.

Extra meldingen

Daarnaast komen er ook steeds meer meldingen binnen van nieuwe mogelijke besmettingen, maar die zijn nog niet bevestigd door Volksgezondheid. De FOD Volksgezondheid geeft voortaan elke dag om 10 uur een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus of Covid-19 in België.

Zo zou er voor het eerst ook sprake zijn van een besmetting op een school. Het zou gaan om een leerling van het GO! Atheneum in Tienen. De stalen van twee andere leerlingen zouden momenteel nog getest worden. De betrokken leerling zou maandag al in quarantaine geplaatst zijn en zou niet aanwezig op school zijn. Een andere leerling op een tweede school zou eveneens besmet zijn. “We deden contactonderzoek, de scholen hoeven niet te sluiten”, stelt het Agentschap Zorg en Gezondheid op Twitter. “De bestaande voorzorgsmaatregelen blijven gelden voor alle scholen.”

Ook een leerling van de Hasseltse school Kindsheid Jesu is vermoedelijk besmet met het coronavirus. Het zou gaan om een leerling uit het derde jaar die ook op het internaat van de school verblijft. Momenteel wacht de leerling in kwestie de resultaten van de test af. Ondertussen heeft de directie de andere leerlingen en hun ouders alvast op de hoogte gebracht van de situatie.

