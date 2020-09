OVERZICHT. Al 2 dagen op rij meer dan 1.000 nieuwe besmettingen per dag, gemiddelde klimt naar 779 per dag AW

16 september 2020

06u30 2 Tussen 6 september en 12 september is het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen in ons land gestegen naar 778,9 (afgerond 779) per dag. Dat is een stijging met maar liefst 52 procent tegenover de week voordien. Afgelopen donderdag (10 september) zaten we voor het eerst weer boven de 1.000 bevestigde gevallen per dag. Ook vrijdag 11 september klom het aantal nieuwe besmettingen tot boven de 1.000, zo blijkt uit de jongste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.



Al meer dan een week aan een stuk toont het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen een stijging. De voorbije dagen zit er duidelijk een versnelling in de toename van het aantal gevallen. Gisteren ging het reeds om een stijging van 51 procent. Op 100.000 inwoners zijn er momenteel 78,6 nieuwe besmettingen. Dat is een stijging van 37 procent vergeleken met vorige week.

Het totale aantal bevestigde besmettingen sinds het begin van de epidemie bedraagt intussen 94.795 gevallen. Dat zijn er 489 meer dan gisteren werd gemeld. Op zaterdag 12 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn er 477 besmettingen geregistreerd. Wellicht is er sprake van een weekendeffect. Een dag eerder op vrijdag 11 september werden er maar liefst 1.082 nieuwe besmettingen geregistreerd. Op donderdag 10 september waren dat er 999, op woensdag 9 september 918.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 12 september is dus nog niet definitief. Voor zondag 13 september staan er nu al 227 besmettingen in de tabellen, voor maandag 14 september gaat het voorlopig om 160. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.



Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is verder gestegen naar 31,4 per dag in de periode van 9 tot 15 september. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte van een week eerder. Toen ging het nog om gemiddeld 28 hospitalisaties per dag.



Op 15 september waren 315 (-2) ziekenhuisbedden ingenomen door Covid-19-patiënten. Daarvan liggen er 67 (-1) op intensieve zorg, 34 (-1) mensen worden beademd. In totaal zijn in ons land 19.393 mensen opgenomen wegens Covid-19.



Het aantal doden komt uit op 2,9 per dag in de periode van 6 tot 12 september. Dat is een stijging van 0,6 procent ten opzichte van een week eerder toen dat er nog 2,3 waren. Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat nu op 9.930.



