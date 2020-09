OVERZICHT. Aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt minder snel dan vorige dagen jv

27 september 2020

06u27

Bron: Sciensano 4 In de week van 17 en 23 september werden gemiddeld 1.528,7 coronabesmettingen per dag geregistreerd (+24 procent), blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is nog wel een stijging tegenover de week ervoor, maar voor het eerst sinds lang is er wel een daling tegenover de dag ervoor op te tekenen.



Het aantal nieuwe besmettingen stijgt nu op weekbasis minder snel dan de vorige dagen. Gisteren was er nog sprake van een stijging met 40 procent en vrijdag van een stijging met 48 procent. Het daggemiddelde stijgt bovendien dan wel met een kwart ten opzichte van een week eerder, maar is wel gedaald ten opzichte van dat van gisteren (1.529 versus 1.541, te zien aan de knik in de rode lijn op de grafiek). Het is afwachten of dat met de nieuwe cijfers de komende dagen zo blijft. In totaal werden nu al 112.803 coronabesmettingen geregistreerd.

Op woensdag 23 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn in ons land 1.716 besmettingen geregistreerd. Een dag eerder, op dinsdag 22 september, waren er dat nog 1.964, en op maandag 21 september 2.187.



Het aantal besmettingen van na 23 september is nog niet definitief, maar voor donderdag 24 september staan er nu wel al 1.242 besmettingen in de tabellen, voor vrijdag 25 september gaat het voorlopig om 256. Die cijfers zullen de komende dagen nog oplopen.

Tussen 10 en 23 september zijn er in ons land zo 168 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. Dat is een stijging met 144 procent tegenover de periode van twee weken ervoor.



Het gemiddelde aantal coronatests dat per dag wordt uitgevoerd in België bedraagt 34.273, met een uitschieter van meer dan 46.000 tests vorige week woensdag. Sinds dinsdag daalt het aantal tests dat afgenomen wordt.



De positiviteitsratio ligt op 4,2 procent. Dat getal is de verhouding tussen het totale aantal tests en het aantal positieve resultaten. Hoe hoger het cijfer, hoe meer de epidemie in de bevolking verspreid is. De recente cijfers tonen dat de positiviteitsratio gestaag blijft toenemen. Een week eerder bedroeg die nog 3,62 procent.



Het aantal ziekenhuisopnames steeg tussen 17 en 23 september met gemiddeld 65 (+19,7 procent). Gisteren werden 52 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Vrijdag werden 72 personen met het coronavirus gehospitaliseerd. Donderdag waren dat er nog 83, het hoogste dagcijfer sinds midden mei.



Er lagen zaterdag 626 mensen in het ziekenhuis, van wie 120 in de intensieve zorgen. Zestig mensen moesten beademd worden.



Gemiddeld stierven tussen 17 en 23 september 4,1 mensen per dag (+1,4 procent). Dat is vergelijkbaar met eind augustus, toen we in een dalende trend zaten wat het aantal overlijdens aan corona betreft. Er stierven in ons land al 9.974 mensen aan het coronavirus.



