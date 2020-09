OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen stijgt met ruim 50 procent in week: vrijdag zaten we voor het eerst weer boven 1.000 gevallen per dag RL KVDS

15 september 2020

05u33

Bron: Belga, Sciensano 62 Tussen 5 september en 11 september is het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen gestegen naar 746,3 per dag. Dat is een stijging met maar liefst 51 procent tegenover de week voordien. Vrijdag zaten we ook voor het eerst weer boven de 1.000 bevestigde gevallen per dag. Dat blijkt dinsdagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.



Al meer dan een week aan een stuk toont het gemiddelde aantal bevestigde coronabesmettingen een stijging. De voorbije dagen zit er duidelijk een versnelling in de toename van het aantal gevallen. Gisteren ging het om een stijging van 42 procent. De nieuwe stijging met 51 procent bevestigt die trend.

Het totale aantal bevestigde besmettingen sinds het begin van de epidemie komt daarmee uit op 94.306 gevallen. Dat zijn er 851 meer dan gisteren werd gemeld. Op vrijdag 11 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn maar liefst 1.082 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Op donderdag 10 september waren er 999 bevestigde besmettingen, op woensdag 9 september 918.





Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 11 september is dus nog niet definitief. Voor zaterdag 12 september staan er nu al 375 besmettingen in de tabellen, voor zondag 13 september gaat het voorlopig om 76. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.





Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is verder gestegen naar 31,2 per dag in de periode van 8 tot 14 september. Dat is een stijging van 70 procent ten opzichte van een week eerder. Toen ging het nog om gemiddeld 18,4 hospitalisaties per dag. In totaal zijn in ons land al 19.344 opgenomen wegens Covid-19.

Op 14 september waren 317 (+25) ziekenhuisbedden ingenomen door Covid-19-patiënten. Daarvan liggen er 72 (+1) op intensieve zorg. 35 (+2) worden beademd. In totaal zijn in ons land 19.344 mensen opgenomen wegens Covid-19.

Het aantal doden komt uit op 2,7 per dag in de periode van 5 tot 11 september. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van een week eerder toen dat er nog 3 waren. Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat nu op 9.927.

In ons land zijn er momenteel 75,5 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners, dat is een stijging van 32 procent vergeleken met vorige week. In elke provincie van het land is er weer een stijging merkbaar van het aantal coronabesmettingen. Ook in de provincie Antwerpen en in het Brussels Gewest, die met respectievelijk 1.052 en 1.173 besmettingen in een week het hoogste aantal besmettingen tellen, gaan de cijfers omhoog.

Het reproductiegetal in ons land ligt dan ook opnieuw in alle provincies boven de grens van 1. Dat betekent dat een besmet persoon gemiddeld meer dan 1 persoon besmet en de epidemie uitbreidt.

