OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen stijgt met 42 procent jv

14 september 2020

06u22

Bron: Belga, Sciensano 108 Tussen 4 september en 10 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 680,6. Dat is een stijging met liefst 42 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Al meer dan een week aan een stuk toont het gemiddelde aantal coronabesmettingen een stijging. De voorbije dagen zit er duidelijk een versnelling in de toename van het aantal gevallen. De nieuwe stijging met 42 procent bevestigt die trend.

Het totale aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie komt nu uit op 93.455 gevallen. Dat zijn er 977 meer dan gisteren werd gemeld. Op donderdag 10 september, het laatste beschikbare dagcijfer, zijn maar liefst 939 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Op woensdag 9 september waren er 896 bevestigde besmettingen, op dinsdag 8 september 830.

Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 10 september is dus nog niet definitief. Voor vrijdag 11 september staan er nu al 703 besmettingen in de tabellen, voor zaterdag 12 september gaat het voorlopig om 70. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is verder gestegen naar 30,3 per dag in de periode van 7 tot 13 september. Dat is een stijging van 78 procent ten opzichte van een week eerder. Toen ging het nog om gemiddeld 17 hospitalisaties per dag. In totaal zijn in ons land al 19.313 opgenomen wegens Covid-19.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op 13 september waren 291 (+31) ziekenhuisbedden ingenomen door Covid-19-patiënten. Daarvan liggen er 71 (+3) op intensieve zorg. 33 (+3) worden beademd. In totaal zijn in ons land 19.313 mensen opgenomen wegens Covid-19.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het aantal doden komt uit op 2,4 per dag, een lichte daling met 0,9 procent. Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat nu op 9.925.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In ons land zijn er momenteel 70,6 (+24 procent) nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners. In elke provincie van het land is er weer een stijging merkbaar van het aantal coronabesmettingen. Ook in de provincie Antwerpen en in het Brussels Gewest, die met respectievelijk 926 en 1.080 besmettingen in een week het hoogste aantal besmettingen tellen, gaan de cijfers weer omhoog.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Afgezet tegenover het inwonersaantal blijft Brussel gemiddeld meer dagelijks nieuwe besmettingen tellen dan Antwerpen: per 100.000 inwoners testen er nu elke dag gemiddeld afgerond 13 mensen positief voor het coronavirus. In Antwerpen is dat cijfer opnieuw gestegen naar 7.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.