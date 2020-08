OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen met 17 procent gedaald naar gemiddeld 509,4 per dag kv

22 augustus 2020

05u06

Bron: Belga 0 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is op een week tijd met 17 procent gedaald. Dat blijkt vanmorgen uit de gegevens van Sciensano. In de week van 12 tot en met 18 augustus werden gemiddeld nieuwe 509,4 besmettingen per dag geregistreerd. Ook het aantal opnames in de ziekenhuizen daalt, maar het gemiddeld aantal doden per dag blijft toenemen.



De daling van het aantal nieuwe coronagevallen tekent zich af in het grootste deel van België. Maar in het Brussel gewest is er wel nog altijd sprake van een stijging. Op een week tijd werden er 874 nieuwe besmettingen vastgesteld, 68 meer dan een week eerder. Daarnaast kent ook de provincie Vlaams-Brabant een lichte stijging (+16). In de provincie Antwerpen werden op een week tijd 813 nieuwe besmettingen bevestigd, 489 minder dan de week daarvoor.

In totaal zijn in België al 80.894 mensen besmet geraakt met het coronavirus, wat er 671 meer zijn dan het aantal dat gisteren was gemeld.



Het aantal overlijdens blijft wel nog toenemen. Er stierven op een week tijd gemiddeld 10,0 mensen per dag aan Covid-19. Dat is een toename met 52 procent in een week. Het totale dodental in ons land staat intussen al op 9.985, negen meer dan gisteren was aangegeven.



Het aantal hospitalisaties daalde dan weer met 9 procent, om uit te komen op 29,7 per dag. Vrijdag werden nog 27 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, maar hebben ook 34 mensen het ziekenhuis mogen verlaten. In totaal liggen nog 314 mensen in het ziekenhuis, van wie er 74 op de afdeling intensieve zorgen liggen.



