OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen gaat vijfde dag op rij naar beneden, bekijk hier de cijfers per provincie LH

21 augustus 2020

07u58 24 De daling van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft zich verder doorzetten. Dat blijkt uit de gegevens van Sciensano. In de week van 11 tot en met 17 augustus werden gemiddeld 505,6 besmettingen per dag geregistreerd, wat een daling is met 20 procent met een week eerder.



De groei van het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen op weekbasis is al enkele dagen aan het afnemen. Gisteren was er ook een daling met 13 procent van het aantal positieve gevallen voor de periode tussen 10 en 16 augustus in vergelijking met een week eerder.

Er werden op maandag 17 augustus, het laatst beschikbare dagcijfer, 506 nieuwe positieve gevallen vastgesteld. Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren.



In totaal testten in ons land sinds het begin van de pandemie al 80.178 mensen positief op Covid-19. Dat zijn er 699 meer dan gisteren. Tegenover een week geleden steeg het aantal nieuwe besmettingen per dag vooral nog in Brussel (blauwe lijn op de grafiek hieronder).

De provincie Antwerpen (rode lijn) laat nog altijd de meeste nieuwe besmettingen zien, gemiddelde 122 per dag nu, maar de trend blijft wel duidelijk dalend. Ook in Brussel en Luik lijkt een daling ingezet.



Afgezet tegenover het inwoneraantal telt Brussel nu gemiddeld meer dagelijks nieuwe besmettingen dan Antwerpen: per 100.000 inwoners testen nu elke dag gemiddeld 9,53 mensen positief voor het coronavirus. In Antwerpen is dat cijfer gedaald naar 6,51.



28 opnames per dag

Er waren gemiddeld 28 nieuwe ziekenhuisopnames per dag tussen 14 en 20 augustus. Een week eerder bedroeg dat gemiddelde nog 33. In totaal werden al 18.814 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



Er lagen gisteren 303 (-31) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 82 (-1) op intensieve zorgen, 50 mensen moeten worden beademd, dat zijn er twee meer dan de dag ervoor.

9,9 overlijdens per dag

Tussen 11 en 17 augustus waren er gemiddeld 9,9 overlijdens per dag. In totaal kwamen al 9.976 mensen om met het coronavirus.



