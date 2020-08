OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen daalt opnieuw met 8 procent tegenover week geleden jv

27 augustus 2020

06u27

Bron: Sciensano 22 Het gemiddelde aantal gerapporteerde nieuwe besmettingen met het coronavirus per dag op weekbasis blijft afnemen in België. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van gezondheidsagentschap Sciensano. Het daggemiddelde in de week van 17 tot 23 augustus bedroeg 492,3 gevallen of 8 procent minder dan een week eerder. Het is de elfde dag op rij dat Sciensano een daling op weekbasis noteert, maar het gemiddelde lijkt de laatste dagen wel te stabiliseren.

De snelheid waarmee er nieuwe gevallen bijkomen, blijft afnemen. Het daggemiddelde in de week van 17 tot 23 augustus bedroeg 492,3 gevallen. Dat zijn er 8 procent minder dan in de zeven dagen die vooraf gingen (536). Stilaan lijkt er zich wel een plateau af te tekenen: het gemiddelde dat eergisteren werd gemeld was nog 491, dat van gisteren 495.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er werden op zondag 23 augustus, het laatst beschikbare dagcijfer, 115 nieuwe positieve gevallen vastgesteld. Daar speelt het weekendeffect. Op zaterdag 22 augustus waren er 194 bevestigde besmettingen, de dag daarvoor 509.



Er zit een vertraging van vier dagen op de cijfers, zodat onderzoeksinstelling Sciensano het aantal besmettingen kan verifiëren. Het aantal besmettingen van na 23 augustus is dus nog niet definitief. Voor maandag 24 augustus staan nu al 504 besmettingen in de tabellen, voor dinsdag 25 augustus 159. Die cijfers zullen de komende dagen nog worden bijgesteld.

Per provincie

Er zijn nu 83.030 besmettingen gerapporteerd in België. Dat zijn er 583 meer dan gisteren. Tegenover een week geleden steeg het aantal nieuwe besmettingen per dag vooral nog in Brussel (blauwe lijn op de grafiek hieronder). Dat zijn er nu gemiddeld afgerond 131 per dag, terwijl de provincie Antwerpen (rode lijn) nu een gemiddelde van afgerond 104 nieuwe besmettingen per dag laat zien. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de provincie Antwerpen al enkele dagen geleden voorbijgestoken in het aantal nieuwe besmettingen. Omdat dat aantal in Brussel ongeveer hetzelfde is als de week voordien, lijkt er een plateau bereikt te zijn, want de cijfers dalen niet.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Afgezet tegenover het inwonersaantal blijft Brussel gemiddeld meer dagelijks nieuwe besmettingen tellen dan Antwerpen: per 100.000 inwoners testen er nu elke dag gemiddeld 10,74 mensen positief voor het coronavirus. In Antwerpen is dat cijfer nu 5,57.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er waren gemiddeld 19,9 nieuwe ziekenhuisopnames per dag tussen 20 en 26 augustus. Dat is opnieuw een daling ten opzichte van een week eerder, toen dat gemiddelde nog 30,4 bedroeg. In totaal werden al 18.928 mensen opgenomen in het ziekenhuis.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er lagen gisteren 261 (-21) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 81 (-4) op intensieve zorgen. 40 (-5) mensen moeten worden beademd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er zijn volgens de laatste cijfers 9.879 mensen overleden aan het virus in België. Sciensano schrapte eerder deze week wel 121 overlijdens uit de statistieken nadat nieuwe gegevens waren geleverd uit Vlaamse rusthuizen. In de week van 18 tot 24 augustus stierven dagelijks gemiddeld zes mensen aan het virus. Een daling van 44 procent ten opzichte van een week eerder.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Van Ranst gedagvaard voor “roekeloze uitspraken”, maar die is niet onder de indruk: “Als ze het virus aanklagen maken ze meer kans” (+)