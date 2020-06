OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettingen daalt niet langer: opnieuw 108 gevallen, 32 mensen in ziekenhuis opgenomen TT

12 juni 2020

10u55 108 Er zijn de afgelopen 24 uur in ons land opnieuw 108 mensen met het coronavirus besmet geraakt. Dat zijn er wel minder dan gisteren, toen 142 nieuwe gevallen werden gerapporteerd, maar op langere termijn is de trend gestabiliseerd en niet langer dalend, zegt Sciensano. Er werden verder 32 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, het hoogste cijfer in een week en meer dan gisteren, toen 19 ziekenhuisopnames plaatsvonden. Tot slot werden helaas opnieuw 10 overlijdens gemeld, gisteren werden 16 doden gerapporteerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met 108 nieuwe besmettingen in de voorbije 24 uur blijft het aantal nieuwe besmettingen boven de honderd. Van de 108 wonen er 64 in Vlaanderen, 35 in Wallonië en 9 in Brussel. Het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land komt daarmee op 59.819. Er werden 13.115 tests afgenomen, in totaal gaat het sinds het begin van de epidemie om meer dan 996.000 tests.



Volgens viroloog Steven Van Gucht stabiliseert het aantal nieuwe besmettingen de laatste week rond de 120, en daalt de trend dus niet langer: het zevendaags gemiddelde toont vandaag zelfs een stijging van 1 procent. De R-waarde of de besmettingswaarde ligt momenteel op 0,87, een stijging tegenover de twee vorige weken (0,73 en 0,81), maar nog onder de kritische grens van 1. Dat wil zeggen dat 10 besmette personen er gemiddeld 8,7 anderen besmetten. Als het cijfer opnieuw boven de 1 uitkomt, wil dat dus zeggen dat de epidemie weer in kracht toeneemt. In Duitsland ligt de R-waarde momenteel op 0,86, in Spanje op 0,9.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

32 ziekenhuisopnames

In de ziekenhuizen zijn 32 nieuwe patiënten opgenomen, gisteren werden 19 opnames gemeld. Het is het hoogste cijfer sinds 5 juni.



Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft nu wel al weken onder de 50. Op langere termijn blijft de trend voorlopig dalend met 3 tot 5 procent per dag. De piek lag op 29 maart, toen meer dan 600 patiënten in een dag werden opgenomen. “We zijn hier dan ook niet verontrust over, maar blijven de situatie goed opvolgen”, aldus Van Gucht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ziekenhuisbezetting onder de 500

In totaal zijn er nu in de ziekenhuizen 477 bedden bezet door Covid-19-patiënten (oranje lijn op de grafiek). Dat zijn er 5 minder dan gisteren.

Er liggen nog 89 mensen op de afdeling intensieve zorg (rode lijn), tegenover 99 gisteren, een daling van 10 patiënten in de voorbije 24 uur. Ook deze trend is dalend met 5 tot 6 procent per dag. De piek van 1.285 patiënten dateert al van 9 april (rode lijn). 46 patiënten hebben ademhalingsondersteuning nodig, een daling van 6.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

10 nieuwe sterfgevallen

Er werden 10 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd. Van die 10 overleden 7 mensen in het ziekenhuis en 3 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 100 procent bevestigd door een Covid-test. Het totaal aantal overlijdens ligt nu op 9.646 (zwarte lijn). Ook hier is de trend dalend met 6 tot 7 procent per dag.

Van de in totaal 9.646 overleden personen, overleed 49 procent in het ziekenhuis, 50 procent in een woonzorgcentrum, 0,5 procent in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6 procent thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95 procent) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 26 procent bevestigde gevallen en 74 procent vermoede gevallen.

In totaal werden ook al 16.498 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen sinds 15 maart (groene lijn). Dat is een stijging van 45 in de voorbije 24 uur.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Geen persconferenties meer

Hoewel de trends dalend zijn, hamerde Van Gucht erop dat het bijzonder belangrijk blijft om voorzichtig te zijn nu de maatregelen versoepelen. “We moeten opletten met onze nieuwe vrijheid, en vooral met langdurige nieuwe contacten zoals vrienden, familie en collega’s”, klonk het. “Het systeem van contactonderzoek moet nog verder uitgebouwd worden, het is een reddingsschip dat we al varend aan het opbouwen zijn.” Van Gucht riep de bevolking dan ook op om daar goed aan te blijven meewerken. Hij benadrukte dat een snelle diagnose van nieuwe besmettingen en thuisblijven als je in contact bent gekomen met iemand die besmet is de sleutel is om in de toekomst een nieuwe golf te vermijden.

Wetenschappelijk instituut Sciensano gaf vandaag zijn voorlopig laatste persconferentie. Die werd op het hoogtepunt van de epidemie dagelijks gehouden, om daarna geleidelijk af te bouwen naar een per week. In totaal gaf Sciensano 54 persconferenties. Voortaan zullen de cijfers enkel bekend gemaakt worden via een persbericht op de website van Sciensano.

“Het schip bevindt zich nu in rustiger vaarwater, we mogen de teugels nu wat vieren”, aldus viroloog Van Gucht. “We hebben virussen bij hun nekvel gegrepen en branden geblust. Maar zo snel donkere wolken zich samenpakken, zo snel kan de zon weer doorbreken. Het is dankzij jullie opoffering en solidariteit dat we deze storm overwonnen hebben.”